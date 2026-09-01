Por: El Espectador

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Al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le resta un año y cuatro meses para evidenciar avances en tres de las promesas que definieron su campaña: renovar el esquema de aseo de la ciudad, implementar el programa “Bogotá camina segura” y consolidar las gerencias en vía. Según el análisis presentado, el cumplimiento de estas metas enfrenta más obstáculos que logros hasta la fecha. La ciudad continúa afectada por problemas de suciedad persistente y, aunque se anunció un nuevo modelo de aseo, la licitación correspondiente aún no se ha concretado. Paralelamente, los problemas de inseguridad urbana permanecen, y la presencia de vehículos mal estacionados sigue siendo una molestia habitual, mientras la acción de las gerencias en vía aún no se percibe de forma tangible para la ciudadanía. Todo esto señala que, si bien han existido justificaciones, los tiempos demandan resultados concretos.

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Durante los primeros meses del mandato, Galán sostuvo como argumento la compleja relación con el anterior gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, que dificultó la gestión distrital. No obstante, la llegada del nuevo presidente, de la Espriella, cambió el panorama, creando una gerencia enfocada en destrabar asuntos conjuntos entre la Nación y Bogotá. A pesar de este fortalecimiento institucional, los retos no se resuelven exclusivamente con voluntad política. Específicamente, el rediseño tarifario del servicio de aseo requiere una revisión sobre los costos y su marco regulatorio, proceso que involucra estructuras jurídicas complejas.

La revisión de la fórmula tarifaria se encuentra limitada por la Resolución CRA 1040, expedida durante el gobierno Petro el cuatro de agosto, y solo puede modificarse bajo circunstancias excepcionales estipuladas por el artículo 126 de la Ley 142 de 1994. Esta evaluación la debe realizar la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), compuesta por cuatro funcionarios designados por Petro, además de altos funcionarios nacionales. El Ministerio de Vivienda, actual presidencia de la CRA, jugará un rol clave en este proceso, especialmente ante la alerta presentada el pasado 25 de agosto por la viceministra de agua sobre irregularidades en la regulación, que podrían afectar la viabilidad de las Áreas de Servicio Exclusivo y, en consecuencia, el esquema que hoy beneficia a la población recicladora.

La situación se complica aún más porque la Corte Constitucional, gracias a una decisión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, amparó a los recicladores de oficio y condicionó la renovación de contratos de residuos no aprovechables a la expedición del nuevo marco tarifario. La presión que el expresidente Petro habría ejercido sobre Galán y la respuesta del actual presidente demuestran que el pulso es eminentemente institucional y jurídico, más allá de las buenas intenciones. La Corte Constitucional, en últimas, será quien definirá si la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) puede avanzar en una licitación basada en el cuestionado marco tarifario o si deberá esperar una revisión de fondo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en la revisión de las tarifas de aseo de Bogotá?

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) es la entidad responsable de definir y, en casos excepcionales, revisar la fórmula tarifaria del servicio de aseo en Bogotá, según lo dispuesto por la Resolución CRA 1040 y la Ley 142 de 1994. Esta comisión está compuesta por funcionarios expertos y altos cargos del Gobierno nacional. Solo a través de sus deliberaciones y bajo circunstancias específicas puede modificarse el marco tarifario que rige en la actualidad.

¿Cómo afecta la decisión de la Corte Constitucional el futuro del esquema de aseo en Bogotá y a la población recicladora?

La Corte Constitucional tiene la última palabra sobre el futuro del esquema de aseo en Bogotá, especialmente tras las medidas de protección adoptadas hacia la población recicladora. Hasta que la Corte no emita una decisión definitiva sobre la legalidad y viabilidad del nuevo esquema tarifario, la UAESP debe prorrogar contratos y no puede avanzar en la nueva licitación, lo que mantiene en vilo tanto al Distrito como a los recicladores cuyos derechos están en juego.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.