Por: El Espectador

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El metro de Bogotá finalmente tiene una fecha concreta para su estreno: el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que el objetivo es que los ciudadanos puedan usar la primera línea el 15 de marzo de 2028. Así lo expresó en una entrevista con Blu Radio, precisando la meta que anteriormente se limitaba al mes de marzo de ese año. Este anuncio otorga claridad al cronograma del que muchos bogotanos están pendientes, al tratarse del proyecto de infraestructura más ambicioso de la ciudad.

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Según información publicada por El Espectador, a finales de julio de 2024 el proyecto presentaba un avance del 81,25 %, de acuerdo con Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Aunque la cifra es alentadora, el camino hasta marzo de 2028 implica superar varios retos adicionales. El plan indica que la construcción debe culminar en septiembre de 2027 para dar inicio a la llamada “marcha blanca”, una etapa definida como el periodo de pruebas integradas que garantizarán la seguridad y funcionamiento de todo el sistema antes de abrirlo al público.

Uno de los frentes que progresa mejor es el viaducto, con cerca de 17 kilómetros finalizados. En los siete kilómetros restantes siguen trabajos importantes como cimentación y construcción de soportes, y la EMB proyecta entregar la totalidad del viaducto en enero. Adicionalmente, el Patio Taller muestra un avance del 94 %, mientras que el deprimido de la calle 72 y los puentes sobre la avenida Primero de Mayo ya fueron terminados. Por su parte, los sistemas asociados a los trenes avanzan según lo planeado.

No obstante, el gerente Narváez reconoció en El Espectador que hay rezagos en la construcción de estaciones, edificios y sistemas eléctricos, ya que depende de la culminación de las estructuras. También queda pendiente la integración mediante túnel entre la estación de metro Jiménez y la estación de TransMilenio. Para solventar estos retrasos, la EMB, junto a la interventoría y el concesionario Metro Línea 1, incrementaron tanto la mano de obra como el personal técnico especializado.

A pesar de las dificultades, la EMB asegura que el proyecto está sano y avanza dentro del margen entre los dos cronogramas oficiales: uno temprano y otro tardío, ambos con el 14 de septiembre de 2027 como fecha límite. A julio, el avance superaba la programación tardía por cuatro puntos porcentuales, aunque estaba detrás del escenario más favorable. El mayor desafío vendrá en la integración tecnológica, ya que la línea usará trenes automáticos sin conductor, conocidos como GoA4, cuyas pruebas comenzarán en la denominada marcha blanca en septiembre de 2027.

¿Cuándo estará listo el metro de Bogotá y qué pruebas deberá superar antes de entrar en servicio?

La meta actual del distrito es finalizar la construcción en septiembre de 2027 y comenzar pruebas integradas; el 15 de marzo de 2028 se proyecta como la fecha para la apertura al público. Antes, se debe superar la marcha blanca, donde se verificará el funcionamiento de trenes automáticos, integración de sistemas tecnológicos y comunicación.

¿Qué significa la marcha blanca en el metro de Bogotá y por qué es clave para su funcionamiento?

La marcha blanca es el periodo previo a la apertura comercial, durante el cual se realizan pruebas integrales del sistema ferroviario, los trenes automáticos, las estaciones y todos los sistemas involucrados. Su importancia radica en asegurar que todo opere de manera adecuada y segura antes de recibir pasajeros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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