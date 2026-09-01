Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio inicio el primero de septiembre de 2026 a la fase pedagógica para el uso del nuevo carril preferencial sobre la calle 63, entre las carreras 68 y 112, en ambos sentidos, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá. Según lo informado por la SDM, hasta el 20 de septiembre, los conductores que utilicen o bloqueen indebidamente este carril serán orientados mediante comparendos pedagógicos. El objetivo central de esta fase es que los conductores se familiaricen con la señalización y comprendan las reglas de circulación, adaptándose a las nuevas condiciones antes de que comiencen a imponerse sanciones económicas.

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A partir del 21 de septiembre de 2026, quienes incumplan las restricciones del carril preferencial podrán ser sancionados con un comparendo cuyo valor asciende a $ 633.200, de acuerdo con la normatividad vigente para este tipo de infracciones, informó la Secretaría Distrital de Movilidad. La medida se enfoca en priorizar la movilidad de los cerca de 7.000 usuarios diarios de transporte público que utilizan este corredor, facilitando la circulación de los buses zonales y reduciendo los retrasos ocasionados por la invasión de otros vehículos.

Candelaria González, subsecretaria de Política de Movilidad, explicó que "el periodo pedagógico es una oportunidad para que todos conozcamos y respetemos las nuevas condiciones de circulación. El carril preferencial tiene un propósito claro: darle prioridad al transporte público y mejorar los recorridos de los buses zonales". Además, invitó a los conductores a estar atentos a la señalización y no bloquear este espacio.

Durante los días de sensibilización, equipos de la SDM estarán presentes en el corredor para orientar a los conductores y reforzar la información sobre el uso de este carril. Se recomienda planear los desplazamientos por la calle 63, reconocer la señalización y evitar ingresar o permanecer en el carril preferencial si no corresponde. Este carril opera de lunes a domingo y solo permite el paso de buses zonales del SITP; otros vehículos solo pueden hacer uso del carril en casos puntuales, como para girar, ingresar a una vía o realizar el ascenso y descenso de pasajeros fuera de los paraderos designados por el sistema.

La regulación para vehículos de emergencia y de carga se encuentra determinada en los Decretos Distritales 840 de 2019 y 077 de 2020, compilados en el Decreto 652 de 2025, según lo señala la Secretaría Distrital de Movilidad. Así, Bogotá reafirma su compromiso de priorizar el transporte público y elevar la eficiencia en la movilidad para sus habitantes en la calle 63.

¿Qué sanción se aplica por invadir el carril preferencial de la calle 63 en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, los conductores que, a partir del 21 de septiembre de 2026, bloqueen o utilicen indebidamente el carril preferencial sobre la calle 63 podrán recibir un comparendo que implica una sanción económica de $ 633.200, alineada con la reglamentación vigente.

¿Quiénes tienen permitido el uso del carril preferencial de la calle 63 y en qué situaciones?

La circulación por el carril preferencial está restringida principalmente a los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Otros vehículos, como taxis, particulares y motocicletas, pueden usarlo solo en situaciones específicas: para girar, ingresar a una vía o permitir el ascenso o descenso de pasajeros fuera de los paraderos oficiales; mientras tanto, los vehículos de emergencia solo pueden pasar cuando atiendan una emergencia y tengan activadas luces o sirenas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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