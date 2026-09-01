Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDS) anunció que el jardín infantil Jorge Bejarano, ubicado en el barrio Ricaurte, retomará la atención y el servicio de educación inicial a partir del 1 de septiembre de 2026, después de trabajar en el fortalecimiento de las condiciones de protección y seguridad para las niñas y los niños matriculados en esta unidad.

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La reapertura de este jardín infantil se enmarca en las acciones institucionales que se llevaron a cabo tras un presunto caso de violencia sexual a un niño que asistía a este centro educativo. Con motivo de esa denuncia, se fortalecieron los protocolos y medidas de protección para garantizar la seguridad de la población infantil atendida en el lugar. Según la información compartida por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDS), tanto la Fiscalía General de la Nación como la Policía de Bogotá acudieron a la unidad operativa, adelantando diligencias correspondientes en el marco de la investigación para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la SDS, se entregó a las autoridades toda la información y documentación necesaria y se continuará suministrando colaboración plena para el avance de la investigación. Asimismo, la entidad hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que agilice las actuaciones que permitan esclarecer con prontitud los hechos denunciados y salvaguardar los derechos de los niños afectados.

En simultáneo a la investigación, la Secretaría optó por fortalecer las medidas de protección en el jardín Jorge Bejarano. Entre los ajustes implementados están aquellos relacionados con el control de ingreso y permanencia de personas ajenas a la unidad operativa, así como procedimientos más rigurosos en la entrada y salida de los niños y niñas. Además, el 31 de agosto se llevaron a cabo reuniones informativas con las familias vinculadas al jardín para socializar las acciones adoptadas, los avances institucionales y las nuevas medidas orientadas a mantener un entorno seguro para los menores.

La Secretaría Distrital de Integración Social continuará acompañando a las familias de la comunidad educativa, colaborando con las entidades competentes y realizando seguimiento institucional a lo sucedido. Igualmente, desde la administración distrital se reiteró el compromiso con la protección, el bienestar y la seguridad de la infancia, así como con el fortalecimiento de jardines infantiles seguros y libres de cualquier tipo de violencia.

¿Cuáles fueron las medidas de seguridad implementadas en el jardín infantil Jorge Bejarano?

De acuerdo con la información oficial, la Secretaría Distrital de Integración Social fortaleció las medidas de protección y seguridad en el jardín infantil Jorge Bejarano mediante estrictos controles de ingreso y permanencia de personas ajenas a la unidad operativa, así como procedimientos reforzados para la entrada y salida de las niñas y los niños, en respuesta a lo ocurrido y como parte de la reapertura del servicio.

¿Cómo participa la Fiscalía General de la Nación en la investigación del caso en el jardín infantil?

Según señaló la Secretaría Distrital de Integración Social, la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía de Bogotá, estuvo presente en el jardín infantil Jorge Bejarano y adelantó las diligencias correspondientes para esclarecer el presunto caso de violencia sexual, recibiendo de la entidad toda la documentación e información requerida para avanzar en la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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