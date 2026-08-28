Luego de cumplir su temporada en Europa, el ciclista colombiano Egan Bernal ya regresó a Colombia y ha estado estos días entrenando en la capital colombiana, pues aprovecha para probarse en altura, además de compartir con sus familiares y amigos luego de un intenso año.

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Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el deportista del Ineos se habría visto involucrado en un choque automovilístico, que si bien no fue de gravedad, lo complicado es que pese a que habría sido el culpable se fue del sitio sin pagarle al que le causó los daños.

Así lo relató el taxista involucrado en el choque con el deportista, quien en diálogo con Caracol Radio narró cómo se presentaron los hechos el pasado sábado en Bogotá.

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“Él empezó a discutir, a alegar, y yo le dije ‘al igual, yo voy por mi carril y por mi vía’. Lo que pasó es que él sacó el carro a la izquierda y lo mandó a la derecha y me le pegó al carro mío, yo no alcancé a frenar. Se bajó y dijo: ‘No, no pasó nada’ y se iba a volver a montar al carro, pero yo le dije ‘no, sí pasó. Me responde porque usted me le pegó al carro'”, comenzó relatando el taxista.

En ese momento, comentó el taxista, Egan aceleró su carro y lo metió a un parqueadero privado, por lo que por más de que pidió ayuda de la Policía, no se pudo hacer nada.

“Al estar en el parqueadero los policías me dijeron que no podían hacer nada porque ya estaba en una zona privada y no podían hacer nada”, agregó el taxista.

Lo curioso, comentó el taxista, es que Egan se haya ido del lugar a esconderse el parqueadero, pues él, más allá del pago del arreglo del taxi, ahora solo quiere que le pidan disculpas por lo que ocurrió.

Este fue el video de la situación:

#NoticieroDelMediodía | Taxista señala a Egan Bernal de chocar su carro y no responder: ¿Quién tuvo la culpa? Esta es la historia. https://t.co/jFYYMaVz3z pic.twitter.com/FNDzpO1vAS — Caracol Radio (@CaracolRadio) August 28, 2026

Finalmente, el conductor aseguró que si bien uno de los amigos de Egan olía a licor, no puede confirmar que el deportista, quien iba manejando el otro vehículo, un Tesla, también estuviera en la misma condición.

(Ver también: Ineos fichó importante ciclista colombiano y será gran ayuda para Egan Bernal: hay sorpresa)

Por lo pronto, ni Egan ni nadie de su círculo cercano ha salido a dar una explicación al respecto, pero se espera que después de que la situación ha salido a la luz sí mencionen algo al respecto por lo que ocurrió el fin de semana.

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