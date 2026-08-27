Por: Caracol TV

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En los últimos días, Richard Ríos ha acaparado la atención de varios medios en Portugal por una posible salida del Benfica, especialmente tras la confirmación de la llegada del mediocampista portugués João Palhinha. Esta noticia ha puesto en el centro de la conversación el futuro del colombiano, quien actualmente es parte fundamental del plantel y cuenta con experiencia internacional con la Selección Colombia, así como una notoria adaptación dentro del equipo lisboeta.

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De acuerdo con lo divulgado por la prensa, la situación de Ríos se tornó aún más relevante previo al partido de vuelta contra Aarhus GF, correspondiente a los 'play-offs' de la Liga Europa. Durante la habitual rueda de prensa, al entrenador Marco Silva le consultaron directamente sobre los rumores de transferencias que rodean al jugador colombiano y el interés de otros clubes en ficharlo, aprovechando que aún quedan semanas antes del cierre del mercado de pases. Las preguntas, planteadas por los periodistas con cierta insistencia, buscaron indagar el verdadero papel que tendría Ríos dentro del equipo ahora que Palhinha fue contratado, agregando tensión a la ya movida actualidad del club.

Ante estos cuestionamientos, el técnico de las 'águilas', Marco Silva, no ocultó su molestia por las reiteradas dudas en torno a Ríos Montoya. En sus declaraciones, Silva fue enfático al señalar: "Eso tendrá que esperar. Entiendo la pregunta, Fredrik está lesionado, Richard (Ríos) ha estado trabajando con el equipo, llegó más tarde, como también mencioné, es uno de los jugadores que llegó más tarde y se está adaptando a la dinámica de nuestro equipo”. El entrenador recalcó que la principal preocupación actual es que Ríos y otros refuerzos, como Circati, estén completamente integrados al trabajo dentro del club. Según las palabras del estratega, la semana reciente —carente de partidos oficiales— permitió que estos jugadores pudieran enfocarse en adaptarse al ritmo y expectativas del cuerpo técnico y sus compañeros.

Silva, finalmente, evitó profundizar en detalles adicionales sobre el mercado de pases o posibles transferencias, dejando claro que, por ahora, su enfoque está en los aspectos deportivos y en el trabajo diario del plantel. La incertidumbre sobre el papel que tendrá Richard Ríos en el Benfica, junto con la presión mediática ligada a la llegada de Palhinha, mantiene a los aficionados y periodistas a la expectativa sobre el desenlace de este capítulo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se duda del futuro de Richard Ríos en Benfica?

La incertidumbre sobre el futuro de Richard Ríos en el Benfica ha surgido a partir de la reciente contratación de João Palhinha, quien también ocupa el mediocampo. Este movimiento ha generado especulaciones en la prensa de Portugal, al punto de que el entrenador Marco Silva fue consultado al respecto en rueda de prensa, aunque él se limitó a destacar el proceso de adaptación de Ríos y evitó dar detalles sobre una posible transferencia, según lo reportado por los medios portugueses.

¿Qué respondió Marco Silva ante los rumores de fichajes en Benfica?

De acuerdo con las respuestas del técnico Marco Silva en la rueda de prensa previa al partido ante el Aarhus GF, el entrenador se mostró irritado por las preguntas sobre el mercado de pases. Silva enfatizó que lo importante era la adaptación de Ríos y otros jugadores recién llegados, desestimando entrar en detalles sobre rumores de transferencias y dejando en claro que esas decisiones aún no estaban cerradas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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