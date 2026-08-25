Por: Gol Caracol

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Camilo Vargas se consolida como una figura insustituible en el Atlas de México, equipo al que llegó en julio de 2019 procedente del Deportivo Cali. Desde su arribo, de acuerdo con Noticias Caracol, el arquero colombiano ha destacado por sus sólidas actuaciones y ha ido forjando una reputación como garantía de protección bajo los tres palos. Esto le ha permitido sumar reconocimientos individuales y contribuir de manera determinante a los éxitos colectivos del conjunto tapatío.

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En las recientes horas, el nombre de Vargas ha vuelto a tomar protagonismo debido a que alcanzó y superó una marca histórica en el equipo ‘rojinegro’, un récord que llevaba medio siglo sin ser batido. Según reseña la cuenta ‘Datos del Atlas’ en la red social ‘X’, el portero de la selección Colombia eclipsó la hazaña de Javier Vargas, un referente del Atlas en las décadas del 60 y 70, quien mantenía el registro de mayor cantidad de metros invictos (partidos sin recibir gol) en la historia del club.

El sábado pasado, durante la victoria 0-2 del Atlas ante Cruz Azul por la quinta jornada del presente torneo en el estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México, Camilo Vargas logró completar su número 70 de vallas invictas en la liga. Esto significa que superó ampliamente el tope anterior de 62, impuesto por Javier Vargas en 1975. La cuenta ‘Datos del Atlas’ destacó el hecho como un momento histórico para la institución, subrayando que el récord anterior había permanecido intacto durante 50 años y que el guardameta bogotano continúa dejando atrás aquella marca con cada partido.

Además del récord, esta racha se produce en medio de un presente favorable para el Atlas, que se ubica segundo en la tabla general del Apertura mexicano con 12 puntos, escoltando a las ‘águilas’ del América que lideran con una unidad más. El liderazgo y experiencia de Vargas, quien tiene 37 años, resultan fundamentales tanto para el esquema defensivo del equipo como para la consecución de metas históricas para el club.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el récord que rompió Camilo Vargas en el Atlas y por qué es tan relevante?

Camilo Vargas rompió el récord de vallas invictas en la liga mexicana defendiendo a Atlas, alcanzando 70 partidos sin recibir gol, superando así la marca de 62 establecida por Javier Vargas en 1975. Es relevante porque ese registro estuvo intacto durante 50 años, convirtiendo esta hazaña en un hito histórico para el club y consolidando al colombiano como uno de los mejores arqueros en la historia de la institución.

¿Qué significa ‘valla invicta’ y cómo la consiguió Camilo Vargas en el Atlas?

‘Valla invicta’ se refiere a un partido de fútbol en el que el arquero y su equipo logran no recibir goles en contra. Camilo Vargas consiguió este logro acumulando 70 partidos en los que el Atlas no permitió anotaciones rivales durante sus encuentros de liga, posicionándose así en la cima histórica del club en este aspecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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