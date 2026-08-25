Por: Gol Caracol

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Palmeiras, equipo en el que milita el colombiano Jhon Arias, oficializó la renovación del contrato de su capitán y defensor paraguayo Gustavo Gómez hasta el año 2030, confirmando así la continuidad de una de sus principales figuras. El vínculo anterior del futbolista concluía a finales de 2027, pero el club decidió asegurar a su emblema por tres temporadas adicionales. La decisión refleja el peso que tiene Gómez dentro del proyecto deportivo del club paulista.

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Gómez, quien también porta la cinta de capitán en la selección de Paraguay, se mostró conmovido por la renovación. Según medios oficiales de la institución, el jugador expresó en un video su profundo compromiso: "Desde mi primer día en Palmeiras, sentí que la manera en la que percibo el fútbol encontró su lugar en el mundo. La cultura de Palmeiras, de nunca desistir, de no conformarse y creer que siempre es posible ir más allá, combina con todo lo que creo. Yo y Palmeiras nunca estamos satisfechos". El defensor resumió el espíritu competitivo que lo identifica con la escuadra: "Competir, luchar y vencer es la esencia de esta linda historia que compartimos desde 2018".

Desde su llegada a Palmeiras en 2018, procedente del AC Milan italiano, Gustavo Gómez ha consolidado una trayectoria histórica en el club. El central paraguayo acumula trece títulos oficiales con la camiseta verde, lo que lo convierte en el jugador más laureado en la historia de la entidad. Entre los trofeos más relevantes se encuentran el bicampeonato de la Copa Libertadores de América (2020 y 2021), el tricampeonato de la liga brasileña (2018, 2022 y 2023), así como cinco títulos en el Campeonato Paulista (2020, 2022, 2023, 2024 y 2026).

Además, su palmarés incluye la Copa de Brasil 2020, la Recopa Sudamericana 2022 y la Supercopa de Brasil 2023. Gómez también ha quedado registrado como uno de los jugadores extranjeros más destacados del club, sumando 419 partidos oficiales —de los cuales 412 fueron como titular—, lo que lo sitúa como el extranjero con más presencias y victorias en la historia de Palmeiras. También ha marcado 48 goles, cifra sin precedentes para un defensor en el equipo, ratificando su liderazgo dentro y fuera del campo.

¿Quién es Gustavo Gómez y cuál ha sido su impacto en Palmeiras?

Gustavo Gómez es un defensor paraguayo y actual capitán del club Palmeiras, donde ha jugado desde 2018. Es el futbolista más ganador en la historia del club, suma trece títulos y se destaca por su liderazgo, regularidad y habilidad goleadora, con 48 anotaciones registradas para el equipo paulista.

¿Cuáles son los principales títulos que ha ganado Gustavo Gómez con Palmeiras?

Entre los principales títulos de Gustavo Gómez con Palmeiras se encuentran el bicampeonato de la Copa Libertadores (2020 y 2021), el tricampeonato de la Liga brasileña (2018, 2022 y 2023), cinco campeonatos paulistas, la Copa de Brasil 2020, la Recopa Sudamericana 2022 y la Supercopa de Brasil 2023.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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