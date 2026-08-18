Por: Gol Caracol

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Palmeiras volvió a evidenciar las dificultades que enfrenta en el fútbol brasileño tras caer 3-2 ante Fluminense en la vigésima tercera jornada del Brasileirao, según reportó Noticias Caracol. Esta derrota compromete el liderato del conjunto paulista, conocido como Verdão, ya que aunque mantiene 6 puntos de ventaja sobre Flamengo, el equipo carioca aún tiene dos partidos pendientes, los cuales, si obtiene victorias, igualaría la punta de la tabla. El encuentro que tuvo lugar en el estadio Maracaná fue intenso, y uno de los episodios más comentados fue el trato recibido por el colombiano Jhon Arias, quien fue objeto de abucheos por parte del público antes y durante el partido, además de recibir un apodo que luego el propio Fluminense ironizó en sus redes sociales.

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El partido comenzó con buenas sensaciones para Palmeiras, que alineó a su once habitual y tomó ventaja con un gol de cabeza del paraguayo Gustavo Gómez. Sin embargo, antes de finalizar el primer tiempo, Hulk empató para el tricolor carioca. En la etapa complementaria, Mauricio puso en ventaja de nuevo a Palmeiras en el minuto 82, pero la reacción del Fluminense fue inmediata: Kevin Serna marcó el empate en el 85, y cuando el juego parecía sentenciado para una igualdad, el argentino Germán Cano, de 38 años, anotó en el tiempo de reposición su primer gol oficial de la temporada, sellando el triunfo de Fluminense. Cano destacó tras el partido que su equipo se comportó "como guerreros" y celebró el apoyo incondicional de la hinchada.

Fluminense jugó con un equipo alternativo, pues fue dirigido por Marcão como entrenador interino, tras la salida de Luis Zubeldía, quien fue destituido solo un día y medio después de empatar en casa frente al Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores. En contraste, la situación de Palmeiras se agudiza a menos de una semana de enfrentar la vuelta de los octavos de final ante Cerro Porteño en Asunción, teniendo solo un empate a uno en la ida.

A nivel individual, Jhon Arias fue uno de los protagonistas de la jornada, pero por razones extradeportivas. El volante colombiano fue abucheado al acercarse a saludar a la delegación de Fluminense, club con el que tuvo destacadas actuaciones antes de su paso por Wolverhampton y el posterior regreso a Brasil para integrar las filas de Palmeiras. Algunos aficionados lo acusan de no haber cumplido su promesa de retornar a Fluminense si recibía ofertas en el fútbol carioca. El episodio se intensificó cuando algunas hinchas llevaron al estadio un cartel pidiéndole su camiseta; al romperlo, se evidenció la palabra "Judarias", lo que más tarde fue parodiado en redes sociales por Fluminense con una pieza gráfica que jugaba con el apodo, pero que finalmente revelaba la palabra "Juntos".

¿Por qué fue abucheado Jhon Arias durante el partido entre Palmeiras y Fluminense?

Jhon Arias recibió abucheos de los hinchas de Fluminense debido a que, según señalan, el volante colombiano no cumplió con la palabra de volver al club carioca si recibía propuestas del fútbol brasileño, y optó por regresar para fichar por Palmeiras. Esta situación llevó a parte de la afición a expresar su descontento tanto en el estadio como a través de carteles y acciones durante el juego.

¿Cómo afecta la derrota de Palmeiras ante Fluminense en la lucha por el liderato del Brasileirao?

La caída del Palmeiras frente a Fluminense pone en riesgo su permanencia como líder del Brasileirao, ya que, pese a mantener una ventaja de 6 puntos sobre Flamengo, el conjunto rival tiene dos partidos menos. Si Flamengo suma victorias en esos encuentros, igualaría en puntos a Palmeiras, aumentando significativamente la presión sobre el equipo paulista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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