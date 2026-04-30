La Copa Libertadores volvió a encender el debate en Sudamérica, esta vez no por un gol o una jugada controversial, sino por una decisión reglamentaria que despertó fuertes reacciones: Cerro Porteño redujo las dimensiones de su cancha para enfrentar a Palmeiras.

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De acuerdo con el diario paraguayo ABC, el club de Barrio Obrero modificó el ancho del campo de juego en el estadio La Nueva Olla para el compromiso correspondiente a la fase de grupos del torneo continental. El ajuste no pasó desapercibido y rápidamente dio origen a comentarios tanto dentro como fuera del campo.

Según el citado medio, Cerro Porteño pasó de un ancho habitual cercano a los 68 metros a los 64 metros, que corresponden al mínimo permitido por el reglamento en competiciones internacionales.

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Cerro "achicó" las dimensiones del Campo de juego de Copa Libertadores.

Notorias modificaciones en el césped de La Nueva Olla.#1080AM pic.twitter.com/s0l9bOi3lt — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) April 30, 2026

Aunque la medida llamó la atención, lo cierto es que se encuentra dentro de la normativa vigente. Tal como explicó el técnico del equipo paraguayo, Ariel Holan, las dimensiones utilizadas cumplen con los estándares establecidos.

“El reglamento es claro. Las dimensiones del campo eran las mínimas requeridas”, aseguró el entrenador, citado por ABC. Además, precisó que el terreno de juego tenía 64 metros de ancho y 105 de largo, medidas válidas en la Copa Libertadores.

Holan también restó importancia al impacto deportivo de la decisión, al señalar que no considera que este tipo de ajustes sean determinantes en el desarrollo del partido.

Acá, un video que muestra el recorte:

¿Estrategia? Aparentemente, achicaron los perímetros del campo de juego de La Nueva Olla para medir a Palmeiras por la #Libertadores pic.twitter.com/5PNxWu1mi2 — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) April 30, 2026

¿Qué dijo el técnico de Palmeiras?

Abel Ferreira no se guardó nada y mostró una postura completamente distinta, pues reaccionó con sorpresa y molestia tras el encuentro. En declaraciones recogidas por ABC, el entrenador fue contundente:

“Nunca en mi vida había visto (que un club reduzca el ancho del campo). Es la primera vez… hay que preguntarle a la Conmebol”, indicó inicialmente.

“Nunca vi en mi vida algo así, hay que preguntar a la Conmebol, recortaron el campo de juego” Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras pic.twitter.com/qaSVj9UeG4 https://t.co/rwQXdSuRWt — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) April 30, 2026

Pero no se quedó ahí. En rueda de prensa también lanzó una frase que reflejó su inconformidad con la situación: “¿Sabes en qué siglo estamos? No tengo nada más que decir”.

Sus palabras evidencian el malestar del cuerpo técnico brasileño, que consideró la decisión como una estrategia poco habitual en este nivel de competencia.

Más allá de la polémica, el partido terminó empatado 1-1, resultado que mantiene abierta la pelea en el grupo y deja a ambos equipos con opciones de clasificación a los octavos de final.

Sin embargo, lo ocurrido en Asunción reavivó una discusión recurrente en el fútbol sudamericano: hasta qué punto el uso de los márgenes reglamentarios puede convertirse en una herramienta estratégica para los equipos locales.

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