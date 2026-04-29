Así como Millonarios sufrió a nivel internacional, Santa Fe quedó en un doloroso registro en la Copa Libertadores durante su partido por la tercera fecha del grupo E.

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Platense anotó su primer gol como local en la historia de la Libertadores y el cuadro cardenal fue la víctima del equipo apodado ‘El Calamar’ en territorio argentino, ante un público emocionado.

Tomás Nasif, al minuto 12 del segundo tiempo, anotó de cabezazo el 1-0 contra los dirigidos por el técnico uruguayo Pablo Reppeto, que no tuvo la fórmula para evitar el ataque de los argentinos.

Incluso, hubo algunas dudas que llevaron a la revisión del VAR y mantuvieron en vilo por algunos minutos a los jugadores en la cancha, pero finalmente la celebración se hizo oficial.

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Como si fuera poco, Mateo Mendía marcó el 2-0 al minuto 18 del segundo tiempo ante la impotencia de la defensa del equipo colombiano, que sigue sin ganar en el torneo continental.

La consolación para los visitantes llegó con tanto del argentino Franco Fagundez al minuto 49 del segundo tiempo, en reposición, con lo que el duelo acabó 2-1.

Santa Fe quedó como colero del grupo E, superado por Peñarol de Uruguay, que está arriba a pesar de tener también un punto porque tiene mejor diferencia de gol que su rival.

Corinthians se mantiene como líder con 6 puntos, los mismos que ahora tiene Platense en el que ese grupo que parece estar cada vez más lejos de las pretensiones de los cardenales por ser protagonistas en esta edición.

El panorama luce cada vez más complicado no solo por la evidente diferencia frente al resto de rivales en la zona, sino porque el nivel exhibido hasta el momento no abre campo a las ilusiones.

Es tanto así, que el doloroso golpe que se vive en la presente edición queda en los libros de la historia porque el equipo platense alcanzó su primera anotación contra los colombianos, en una presentación con poca lucidez y que fue fiesta para los argentinos.

¿Cuándo juega Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores?

Independiente Santa Fe vuelve a jugar el miércoles 6 de mayo contra Corinthians en el estadio El Campín por la fecha 4 del grupo E de la Copa Libertadores, duelo que parece la última oportunidad para mantenerse a flote.

El cuadro cardenal está disputando la Copa Libertadores 2026, representando con orgullo al fútbol colombiano en el Grupo E de la competencia continental.

El Grupo E quedó conformado por Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil, Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina. Un grupo exigente, con el campeón uruguayo como cabeza de serie y el gigante brasileño como rival de peso.

La fase de grupos se juega entre el 7 de abril y el 28 de mayo de 2026. Los siguientes son Santa Fe vs. Platense, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá (19 de mayo) y Peñarol vs. Santa Fe, en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo (27 de mayo).

Los dos primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final, que comenzarán a disputarse a partir del 11 de agosto de 2026. El tercero pasa a la Copa Sudamericana y el cuarto queda eliminado.

Los partidos de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 se transmiten en Colombia por ESPN y la plataforma Disney+. La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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