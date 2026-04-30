Independiente Santa Fe perdió en su tercera salida de la Copa Libertadores 2026, un duro compromiso contra Platense de Argentina que terminó 2-1 a favor del equipo argentino gracias a los goles de Mateo Mendía y Tomás Nasif, descontando Franco Fagúndez cerrando el compromiso.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Qué necesitan Millonarios, Santa Fe y más para clasificarse a las finales del fútbol colombiano)

Este fue el resumen del encuentro:

Lee También

Ahora, más allá del resultado, hubo un momento que llamó mucho la atención porque cuando el partido iba 2-0 y Santa Fe estaba encima del rival, el técnico Repetto tomó la decisión de sacar a Hugo Rodallega, algo que al capitán no le gustó para nada.

Es más, en video quedó captado como Rodallega le dijo unas duras palabras al técnico justo cuando iba abandonando el terreno de juego.

¡Rodallega salió MUY ENOJADO! El capitán de Independiente Santa Fe fue sustituido y así se fue… ▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/r39mmxmO83 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 29, 2026

Ahora, cuando terminó el encuentro, el capitán de Santa Fe habló con la prensa en zona mixta y aseguró que no dijo nada en contra del cuerpo técnico, sino una cuestión de frustración.

“Es frustración, salgo frustrado porque quiero jugar, quiero aportar, quiero sentirme importante, es algo a lo que estoy acostumbrado. Tengo una responsabilidad grandísima, sé lo que la gente puede llegar a esperar de mí”, dijo Rodallega, en diálogo con Sí era gol.

Y agregó: “Y al ver que no conseguí tener al menos un cara a cara con el arco o patear al arco, eso me frustra. Se anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico, no, no es así, es frustración personal”.

🗣️ “SE ANDA DICIENDO QUE SALÍ ENOJADO CON EL CUERPO TÉCNICO. NO ES ASÍ”. 😱 Ojito a las declaraciones de Hugo Rodallega a Sí Era Gol en la zona mixta tras la derrota de @SantaFe ante Platense en Buenos Aires. 🤔 Hugol dijo que es un tema netamente de “frustración personal”. pic.twitter.com/e5cxO96PCH — Sí era gol ⚽ en Red+ (@SiEraGol) April 30, 2026

Lo cierto es que este fue un resultado que dejó muy comprometido al ‘Cardenal’ en la tabla de posiciones, ya que marcha en la última posición del grupo E con un punto, por detrás de Corinthians, Platense e incluso Peñarol.

(Ver también: Hugo Rodallega le quitó lo ‘Risueño’ al DT del Pasto: “Usted acá es el visitante; aprenda a respetar”)

Cuándo vuelve a jugar Santa Fe por Libertadores

El próximo partido del conjunto bogotano en el torneo internacional será frente a Corinthians en condición de local el próximo miércoles, 6 de mayo, a partir de las 7:30 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z