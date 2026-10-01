Con los movimientos políticos como la salida de Bruce Mac Master de la Andi en Colombia, hay una adjudicación que no pasa desapercibido porque es clave conocer la empresa que toma una de las responsabilidades grandes en el país.

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La Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga, Neomundo, asumirá la organización logística de los eventos de la Presidencia de la República.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adjudicó esta importante contratación pública a la empresa santandereana mediante un presupuesto fijado en 5’389.296.263 pesos.

El acuerdo contractual estipula un periodo de ejecución de 80 días, garantizando la cobertura de los actos institucionales del Ejecutivo prácticamente hasta finalizar el año 2026.

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La firma operadora deberá cumplir el compromiso fijado por la administración De La Espriella para prestar los servicios requeridos de manera eficiente.

Específicamente, los pliegos exigen “prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demás actividades requeridas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-Presidencia de la República”.

La historia institucional de Neomundo inició en diciembre de 1999, cuando surgió con la denominación original de Corporación Parque Interactivo de Ciencia y Tecnología.

Esta organización opera bajo la figura de entidad sin ánimo de lucro y de economía mixta, contando con participación mayoritaria de entidades estatales.

Entre sus socios públicos destacan la Alcaldía de Bucaramanga junto a la Gobernación de Santander dentro de la estructura corporativa.

En diciembre de 2012 la entidad modificó su razón social a Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga – Neomundo.

Esta transformación le permitió ampliar su objeto social hacia nuevos frentes de desarrollo comercial e institucional. Actualmente, la gerencia general de la compañía está a cargo de Julián Díaz Zambrano.

Díaz Zambrano desempeñó cargos públicos en la Alcaldía de Bucaramanga durante la gestión de Jaime Andrés Beltrán, actual ministro de Vivienda.

Este contrato representa un giro frente a la logística contratada durante el mandato presidencial anterior de Gustavo Petro.

En ese cuatrienio, la ejecución de actos oficiales estuvo dividida entre Plaza Mayor, Feeling Company SAS y Servicios Postales Nacionales SAS, conocida como 4-72.

Esta última firma estatal acumuló asignaciones por casi 100.000 millones de pesos durante el tramo final del anterior periodo gubernamental.

En su momento, diversos sectores políticos expresaron fuertes críticas por la elevada destitución de recursos públicos enfocados en reuniones masivas.

Varias figuras de oposición alertaron sobre el uso de la logística estatal para incidir directamente en las contiendas electorales del país.

¿Qué eventos son los más frecuentes en Presidencia de Colombia?

Los eventos más frecuentes que hace la Presidencia de la República de Colombia corresponden a encuentros públicos de carácter regional, sanción de leyes, posesión de altos funcionarios y jornadas de rendición de cuentas.

Estas actividades logísticas son coordinadas directamente a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para garantizar la agenda del jefe de Estado.

Dentro del catálogo de actos institucionales destacan las asambleas populares, consejos de gobierno territorial y encuentros con comunidades indígenas, campesinas y colectivos sociales en distintas regiones del país.

Asimismo, la agenda gubernamental abarca la entrega oficial de obras de infraestructura, la devolución masiva de tierras, los foros académicos y los actos conmemorativos de carácter patrio o militar.

En el ámbito internacional e interinstitucional, la jefatura de Estado encabeza recepciones diplomáticas, cumbres bilaterales, mesas de concertación legislativa y consejos de seguridad nacional frente a situaciones de orden público.

Las especificaciones técnicas requeridas para cada montaje gubernamental incluyen tarimas, pantallas gigantes, transmisión en directo por canales oficiales, amplificación de sonido, carpas estructuradas, sillas y servicios de traducción simultánea.

La organización masiva de estos encuentros busca mantener un contacto directo entre el Gobierno nacional y los ciudadanos en las diversas zonas urbanas y rurales del territorio colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.