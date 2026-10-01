Por: EL PILON SA

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La mañana de este jueves, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron una inspección judicial en las instalaciones de la Alcaldía de Valledupar. Esta actuación se llevó a cabo en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el proceso de recaudo del impuesto predial, según lo informado en la jornada.

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De acuerdo con lo conocido, los investigadores del organismo judicial concentraron sus acciones en las áreas responsables de la administración y gestión tributaria, específicamente en las dependencias relacionadas con el recaudo y en la Secretaría de Hacienda Municipal. Esta labor corresponde a una orden expedida por un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, lo que subraya la gravedad y formalidad de la investigación en curso.

El objetivo de la diligencia conducida por los funcionarios del CTI fue recopilar evidencias que permitan esclarecer la existencia de anomalías en el manejo de los fondos públicos derivados del impuesto predial. Para ello, los agentes se dedicaron a revisar tanto la documentación física como los registros digitales asociados al sistema de facturación y a los sistemas contables del municipio. De este modo, buscan detectar posibles inconsistencias o movimientos irregulares en los pagos hechos por los ciudadanos vallenatos a lo largo del periodo bajo revisión.

Hasta ahora, la administración municipal de Valledupar no ha emitido un comunicado oficial sobre la intervención efectuada por los agentes judiciales. Por su parte, las autoridades de la Fiscalía General de la Nación siguen avanzando en la revisión de archivos, tanto informáticos como contractuales, que puedan ser clave para comprender la magnitud y alcance de las aparentes desviaciones de recursos públicos en el marco de este proceso.

De acuerdo con los datos disponibles, la investigación se encuentra en desarrollo y quedará pendiente la entrega de resultados o declaraciones adicionales de los entes implicados, según el avance de las indagaciones y los hallazgos que surjan durante la evaluación de las pruebas recopiladas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía General de la Nación investiga el recaudo del impuesto predial en Valledupar?

La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones en Valledupar ante denuncias de posibles irregularidades en el manejo del impuesto predial. Según la información conocida, la inspección judicial se enfocó en obtener evidencias sobre pagos, facturación y el uso de fondos públicos, para determinar si existen inconsistencias o desviaciones en la administración de estos recursos.

¿Qué papel cumple el CTI en las investigaciones por delitos contra la administración pública?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) es una dependencia de la Fiscalía General de la Nación encargada de apoyar las investigaciones judiciales. Su función principal en casos como el de Valledupar consiste en recaudar pruebas, revisar documentos y analizar registros que permitan esclarecer si hubo delitos relacionados con la gestión de fondos públicos en la administración local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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