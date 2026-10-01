Por: EL PILON SA

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En el sur del departamento del Cesar, la operación ‘Urano’ permitió la captura de dos individuos que, según las autoridades, serían miembros del Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo armado ha mantenido su presencia en la región, de acuerdo con información oficial. Durante la intervención, realizada en los municipios de Pelaya y Pailitas, las fuerzas conjuntas del Ejército Nacional—representadas por la Décima Brigada—y unidades de inteligencia e investigación judicial de la Policía del Cesar, ejecutaron diligencias de registro y allanamiento que dieron como resultado no solo la detención de los sospechosos, sino también la incautación de armas, explosivos, prendas de intendencia, una bandera con insignias del ELN y una suma de $30 millones en efectivo, cuya procedencia aún está en proceso de investigación, según datos confirmados por las mismas autoridades.

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Las investigaciones avanzadas por los organismos de inteligencia sugieren que los capturados cumplían un papel clave dentro de la organización armada. Uno de ellos, conocido como alias ‘Camilo’, estaría dedicado principalmente a tareas de inteligencia, como el seguimiento a la Fuerza Pública. Además, se le señala de manejar los recursos económicos que, presuntamente, se obtendrían a través del cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como de actividades de extracción ilegal de hidrocarburos, de acuerdo con los informes oficiales.

Por otro lado, el segundo detenido, identificado como alias ‘Sebastián’, según lo expresó el coronel Raúl Pérez Aramendiz, comandante del Departamento de Policía Cesar, tendría vínculos directos con actividades ilícitas relacionadas con la extorsión, el hurto de hidrocarburos y la logística de apoyo dentro del Frente Camilo Torres en la zona. Ambos señalados registran anotaciones en el Sistema de Información Penal de la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, estas anotaciones no significan necesariamente que cuenten con condenas previas.

Luego de los allanamientos, los dos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se desarrollen las actuaciones judiciales pertinentes por presuntos delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones o explosivos. Las autoridades continúan investigando para esclarecer el origen del dinero incautado y determinar su relación con las actividades ilícitas atribuidas al grupo armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Frente Camilo Torres del ELN y en qué consiste su actividad en el sur del Cesar?

El Frente Camilo Torres es una estructura perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que, según autoridades citadas, mantiene presencia en el sur del Cesar, principalmente para actividades ilícitas que incluyen extorsión y extracción ilegal de hidrocarburos. Su funcionamiento incluye labores de inteligencia y logística que permiten financiar sus operaciones en la región.

¿Cuál es la función de la Fiscalía General de la Nación en los procesos contra integrantes del ELN?

La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de desarrollar las actuaciones judiciales contra los capturados, como en este caso, donde los detenidos enfrentan investigaciones por presuntos delitos relacionados con armas, municiones y explosivos. La dependencia verifica antecedentes, recauda pruebas y define la situación jurídica de los implicados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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