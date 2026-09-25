Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció públicamente tras el asesinato de dos policías en Ábrego, Norte de Santander, un hecho sucedido el viernes 25 de septiembre. Según información citada por El Nuevo Día, los uniformados se movilizaban en una patrulla cuando fueron atacados a bala. La noticia provocó la reacción inmediata del mandatario, quien utilizó su cuenta de X para lamentar la muerte de los policías e informar sobre las acciones que ordenó posteriormente.

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En su mensaje, De La Espriella rindió homenaje al intendente César Augusto Rodríguez Nieves y al auxiliar Brian Estiven Lizarazo Torres, víctimas del atentado. Refiriéndose a las familias de los uniformados y a la Policía Nacional, expresó su “total solidaridad”, asegurando que la memoria de los caídos será honrada. El jefe de Estado resaltó que en la región donde ocurrió el ataque operan los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero, estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo al margen de la ley con fuerte presencia en el noreste del país.

Acto seguido, De La Espriella afirmó que ordenó avanzar con la identificación y captura de quienes estarían detrás del hecho violento. En tono enérgico, aseguró: “Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano. ¡Juro que los voy a acabar!”, enfatizando su compromiso con la seguridad del país y la persecución de los responsables.

El director de la Policía Nacional también rechazó el asesinato, señalando que los uniformados cumplían labores de prevención y acercamiento con la comunidad del municipio de Ábrego en el momento del ataque. Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si el atentado está vinculado con la presencia de los mencionados frentes armados.

Como parte de las estrategias de búsqueda, se anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables del homicidio. Esta medida demuestra la urgencia de las autoridades y la importancia adjudicada al esclarecimiento del crimen en una región históricamente golpeada por la violencia por parte de grupos ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN mencionados en el ataque en Ábrego?

En el contexto del suceso en Ábrego, Norte de Santander, el presidente Abelardo De La Espriella señaló específicamente a los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero como estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con presencia en la zona. Según lo reportado, estos grupos estarían implicados en actividades ilícitas que afectarían la seguridad de la región y son foco de las investigaciones tras el asesinato de los dos policías.

¿Cuál es la recompensa ofrecida por información sobre los responsables del ataque a los policías en Norte de Santander?

De acuerdo con información difundida por las autoridades y recogida por El Nuevo Día, se estableció una recompensa de hasta $50 millones para quienes brinden datos que conduzcan a la ubicación y captura de los autores materiales del asesinato de los dos uniformados en el municipio de Ábrego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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