Un verdadero revuelo en redes sociales y entidades oficiales provocó una actividad académica asignada a estudiantes de cuarto y quinto de primaria del Instituto Técnico María Inmaculada, sede Policarpa Salavarrieta, ubicada en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander).

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El caso salió a la luz pública debido a una guía escolar entregada el pasado martes 22 de septiembre, en la cual se les habría pedido a los menores responder interrogantes como: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el Eln?”, además de incluir presuntos dibujos relacionados con las banderas de estas estructuras armadas. La controversia escaló rápidamente tras la filtración de un audio atribuido a la docente a cargo, quien en tono molesto habría advertido sobre las evaluaciones venideras y la calificación de dichos temas.

Ante la denuncia, el Centro Nacional de Memoria Histórica se pronunció categóricamente a través de sus redes sociales, señalando que si bien enseñar la historia del conflicto es necesario, existen límites claros: “Ponerlos a dibujar las banderas del Eln y las Farc, no”. La entidad enfatizó que la memoria histórica debe construirse desde la dignidad de las víctimas y no a partir de los emblemas de quienes ejercieron la violencia.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Norte de Santander, en cabeza de Hilse Aldana Pérez, confirmó que se comunicó de inmediato con las directivas del plantel para exigir un informe detallado sobre lo ocurrido. La funcionaria advirtió que, con base en la información que entregue la institución, se activará la ruta de inspección y vigilancia para determinar las investigaciones y posibles sanciones a las que haya lugar, reiterando que los colegios deben ser espacios seguros y libres de violencia.

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Enseñar a los niños la historia del conflicto es necesario. Ponerlos a dibujar las banderas del ELN y las FARC, no. La memoria histórica debe partir de las víctimas, sus historias y su dignidad, no de los emblemas de quienes ejercieron violencia. pic.twitter.com/A9JZd7Slis — Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) September 23, 2026

Entre tanto, el rector de la institución, Reinel Robayo, defendió el debido proceso y aseguró en declaraciones al diario La Opinión que el video difundido podría estar editado. Tras escuchar a la docente involucrada, el directivo descartó rotundamente que se trate de un caso de adoctrinamiento ideológico dentro de las aulas.

“Están haciendo un juicio sin un debido proceso”, afirmó Robayo, al tiempo que confirmó que la profesora continúa dictando sus clases con normalidad mientras las directivas analizan internamente el contenido de la polémica guía y preparan la respuesta oficial para los padres de familia y las autoridades departamentales.

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