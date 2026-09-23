Por: EL PILON SA

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Un ejercicio escolar realizado en la sede Policarpa Salavarrieta del Instituto Técnico María Inmaculada, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, desató una controversia que ha sacudido tanto a la comunidad educativa como a las autoridades locales. De acuerdo con información de Caracol Radio, la guía distribuida a estudiantes de cuarto y quinto de primaria solicitó a los niños que representaran gráficamente las insignias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos organizaciones guerrilleras protagonistas del conflicto armado nacional. Esta directriz causó descontento inmediato entre los padres de familia, quienes expresaron su inconformidad a través de diferentes canales.

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La situación escaló cuando, después de hacerse público un registro de voz atribuido a la docente a cargo del taller, la polémica migró del ámbito académico a las redes sociales y grupos de mensajería digital. En el audio, la profesora lamenta la reacción de los acudientes y enfatiza que los contenidos serán parte de la evaluación escolar. La frase textual "en vista que les molesta tanto el tema, pues, voy a ver qué me invento para sacarles las notas" generó aún más malestar, pues fue interpretada por los padres como una amenaza a la evaluación de sus hijos.

El conflicto alcanzó un punto crítico, ya que algunos acudientes denunciaron haber recibido amenazas después de manifestar su oposición a la guía, lo cual repercutió en el ambiente escolar y provocó temor en varios estudiantes, quienes expresaron dudas sobre regresar al colegio.

El rector encargado, Reinel Robayo, afirmó que los materiales divulgados carecen de contexto y podrían haber sido editados, negando cualquier intención de adoctrinamiento político. Mientras tanto, el Consejo Directivo del colegio lanzó una investigación interna, permitiendo que la docente continuara con sus clases. Por su parte, la Secretaría de Educación de Norte de Santander anunció que esperará el expediente completo antes de tomar decisiones, priorizando la formalidad en el proceso. Entretanto, la administración local organizó una reunión extraordinaria para dialogar con los acudientes y garantizar la seguridad del alumnado ante este ambiente de tensión.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad encargada de preservar el relato del conflicto armado en Colombia, también fijó su posición. En su cuenta oficial de X, subrayó que la enseñanza sobre el conflicto debe centrarse en las historias y dignidad de las víctimas, "no de los emblemas de quienes ejercieron violencia", condenando así el enfoque utilizado en el polémico taller.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causó controversia el taller escolar sobre las insignias de las FARC y el ELN en Villa del Rosario?

La controversia surgió porque el taller pedía a los estudiantes ilustrar los símbolos de las FARC y el ELN, lo que los padres consideraron inapropiado por tratarse de grupos armados responsables de violencia en el país. Además, la reacción de la docente registrada en audio y las amenazas denunciadas por algunos acudientes intensificaron el malestar y el temor en la comunidad educativa, de acuerdo con Caracol Radio y pronunciamientos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

¿Cómo respondieron las autoridades a las quejas por el taller sobre insignias guerrilleras en Villa del Rosario?

Las autoridades escolares y locales respondieron estableciendo protocolos de revisión: el Consejo Directivo del colegio inició una investigación interna, la Secretaría de Educación decidió esperar información completa antes de actuar y la administración municipal organizó una reunión con acudientes para abordar la seguridad de los estudiantes, según lo reportado por Caracol Radio y comunicados institucionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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