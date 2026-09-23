Red Summa se pronunció este miércoles 23 de septiembre sobre las declaraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que anunció la priorización de una investigación relacionada con posibles irregularidades en procesos de contratación pública.

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La empresa aseguró que no ha recibido una notificación formal de la SIC sobre la existencia de un procedimiento administrativo en su contra y que, por esa razón, tampoco conoce oficialmente el expediente, las pruebas o los fundamentos específicos que sustentan las afirmaciones hechas públicamente por la entidad.

En su comunicado, Red Summa sostuvo que cualquier análisis sobre los hechos debe desarrollarse dentro de las garantías del debido proceso y con respeto por los derechos de contradicción y defensa.

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La compañía manifestó, además, que está dispuesta a atender los requerimientos que realicen la SIC y las demás autoridades competentes, así como a entregar la información que sea necesaria para aclarar los hechos por los canales institucionales correspondientes.

Red Summa negó haber participado como proponente en licitaciones

Uno de los puntos centrales de la respuesta está relacionado con la manera en que Red Summa ha participado en procesos con entidades públicas. La entidad aseguró que no ha participado como oferente o proponente en procesos de licitación, sino que ha presentado cotizaciones cuando estas han sido solicitadas por entidades estatales y posteriormente ha suscrito los contratos o convenios administrativos correspondientes, de acuerdo con su naturaleza jurídica y las modalidades de contratación aplicables.

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Red Summa también afirmó que los proyectos que ha ejecutado fueron cumplidos y que actualmente no tiene obligaciones contractuales pendientes derivadas de esos negocios.

La empresa agregó que tampoco ha recibido notificaciones de decisiones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales que establezcan responsabilidad por los hechos mencionados en el pronunciamiento de la SIC.

Red Summa negó cualquier relación con Moisés Garvin

Otro de los puntos más enfáticos de la respuesta fue la relación que la SIC habría señalado entre distintas personas y empresas mencionadas en su investigación.

Red Summa negó de manera categórica tener vínculos administrativos, contractuales, comerciales, corporativos, societarios, laborales o de representación con Moisés Garvin.

Según la compañía, Garvin no forma parte de sus órganos de gobierno, no participa en la toma de decisiones y tampoco imparte instrucciones ni interviene en los procesos de contratación o en la ejecución de proyectos de Red Summa.

La empresa sostuvo que cuenta con órganos propios de decisión y que funciona con autonomía institucional, por lo que cualquier eventual responsabilidad relacionada con los hechos investigados tendría que establecerse con base en pruebas y mediante las actuaciones correspondientes de las autoridades.

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