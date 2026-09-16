Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Superintendencia de Industria y Comercio, conocida por su sigla SIC, impuso en primera instancia una sanción a Productos EPA Colombia S.A.S. por un valor de 140.476.000 pesos, correspondiente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta medida surgió tras la detección de aparentes irregularidades en la información y condiciones ofrecidas a los consumidores a través del sitio web de la empresa, aspecto regulado por la Ley 1480 de 2011, también denominada Estatuto del Consumidor. De acuerdo con la entidad, la investigación se centró en la manera como Productos EPA Colombia S.A.S. cumplía con las obligaciones de transparencia y garantía en las ventas electrónicas.

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Durante el análisis, la SIC revisó varios productos, entre ellos el Acondicionador Kolors (Post Cuidado) Keratina, verde, de 300 mililitros. Indicó que la plataforma no brindaba de forma suficiente detalles esenciales del producto antes de completar la compra, lo que representa un incumplimiento de las normas que exigen informar claramente sobre las características principales de cualquier artículo. Otra irregularidad detectada por la autoridad consistió en la información sobre las garantías. La empresa consignaba en su web que no asumía responsabilidad por devoluciones o reembolsos de productos adquiridos a través de distribuidores o terceros. Para la SIC, esta directriz va en contra de las obligaciones legales que las empresas deben mantener frente a los compradores en Colombia.

Otro aspecto relevante hallado por la investigación alude al derecho de retracto. Este derecho permite a los consumidores desistir de algunas compras hechas por internet u otros medios a distancia, siempre y cuando se cumplan los plazos y condiciones legales. Según la SIC, dicha facultad no era presentada de forma clara a quienes adquirían productos en el portal de EPA Colombia. Así mismo, observaron que el portal no disponía de un enlace visible y funcional hacia la página web de la Superintendencia, condición exigida por la normativa que regula el comercio electrónico en el país. Además, se evidenció un posible incumplimiento respecto a la información sobre reversión de pagos, un mecanismo legal que protege en situaciones como fraude, cobros no autorizados o problemas en la entrega de productos.

La SIC aclaró que todas estas obligaciones están enfocadas en garantizar que los consumidores reciban información clara sobre lo que van a comprar, las condiciones aplicables y los recursos que tienen ante cualquier inconveniente. No obstante, la sanción impuesta no es definitiva, pues la empresa tiene derecho a interponer los recursos administrativos de reposición y apelación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las razones de la sanción de la SIC a Productos EPA Colombia?

La sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio a Productos EPA Colombia S.A.S. se basó en irregularidades detectadas en la información sobre productos, garantías, derecho de retracto, ausencia de enlaces requeridos en la web y posible incumplimiento en mecanismos de reversión de pago, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1480 de 2011.

¿Qué significa el derecho de retracto en compras por internet en Colombia?

El derecho de retracto es un mecanismo legal en Colombia que permite a los consumidores desistir de compras realizadas por internet u otros medios a distancia, siempre y cuando lo soliciten dentro de los términos y condiciones que exige la ley, para asegurar la protección de los derechos del comprador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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