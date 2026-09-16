La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Productos EPA Colombia S.A.S. con una multa de $140.476.000 por incumplir normas de protección al consumidor en la comercialización de productos por internet.

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La investigación identificó tres principales incumplimientos relacionados con la Ley 1480 de 2011.

El primero corresponde a una política de reembolso publicada en su página web, en la que la empresa excluía su responsabilidad por productos comprados mediante distribuidores o terceros.

Según la SIC, esta condición desconocía la responsabilidad solidaria que establece la ley para los productores frente a los consumidores.

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El segundo incumplimiento estuvo relacionado con la información suministrada antes de concretar compras en línea.

La página no informaba de manera adecuada características esenciales del “Acondicionador Kolors (Post Cuidado) – Keratina (verde) 300 ml”, ni explicaba el derecho de retracto y el procedimiento para ejercerlo. Además, no contaba con un enlace visible hacia la autoridad de protección al consumidor.

El tercer cargo se relacionó con la falta de información sobre el derecho de los consumidores a solicitar la reversión de pagos en determinadas compras realizadas por medios electrónicos.

La multa corresponde a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 11.600 UVB. Contra la decisión proceden recursos de reposición y apelación.

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