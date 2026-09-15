Por: VALORA ANALITIK

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El mercado cambiario en Colombia arrancó la sesión de este martes, 15 de septiembre, con una leve corrección a la baja, en una jornada marcada por la aprobación en las comisiones económicas conjuntas del Congreso del monto del Presupuesto General de la Nación para 2027 por $635 billones.

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Paralelamente, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció un plan de reforma al Estado que contempla la eliminación o fusión de ministerios para recortar el gasto público. Al tiempo, confirmó una nueva agenda de reuniones esta semana en Estados Unidos con la banca, calificadoras e inversionistas para explicarles estas nuevas cifras que se tendrán durante el próximo año.

(Vea también: Dólar hoy en Colombia frenó caída y volvió a subir: cerró sobre $3.100 y explican por qué)

Con esto en mente, el dólar abrió la negociación de este martes en $3.100 y, tras las primeras operaciones, se ubicó en $3.095,50. Esto en contraste con el cierre de la jornada anterior, cuando la divisa terminó en $3.103,10.

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Según analistas de Credicorp Capital, la atención global de los inversionistas sigue puesta en la decisión de la Reserva Federal de este miércoles. El mercado fortalece las apuestas por un incremento de 25 puntos básicos, descontando una probabilidad cercana al 93 %. En paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 5,04 %, su nivel más alto desde 2007.

En cuanto a los mercados internacionales de energía, los precios del petróleo registran alzas: el crudo de referencia Brent cotiza por encima de los US$107 por barril (impulsado por tensiones geopolíticas y la evaluación de interrupciones de suministro en Oriente Medio), mientras que el WTI se sitúa cerca de los US$103, alimentando las presiones inflacionarias globales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.