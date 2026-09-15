A pesar de que el temor por los sismos en Colombia continúan, Cinemark y Parque Arboleda ofrecerán un día gratis de cine a Pereira para exaltar a quienes ayudaron luego de lo vivido en el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El próximo 17 de septiembre, como parte de la reapertura de Cinemark Parque Arboleda más de 1.000 pereiranos podrán disfrutar de cinco funciones gratuitas, y de ellas, una sala será exclusiva para rescatistas como reconocimiento a su labor durante la emergencia.

Volver a reunirse, recuperar espacios cotidianos y encontrar momentos de esparcimiento y diversión también hacen parte de la recuperación de una ciudad.

Por eso, el próximo jueves 17 de septiembre, Cinemark y Parque Arboleda invitarán a los pereiranos a reencontrarse alrededor del cine, con una jornada gratuita que recibirá a más de 1.000 personas.

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A partir de las 5:00 p. m., Cinemark Parque Arboleda abrirá sus puertas y cinco de sus salas ofrecerán funciones gratuitas para mas de 1.000 personas.

La experiencia incluirá película, crispetas y gaseosa, en una jornada pensada para que las familias puedan compartir y disfrutar nuevamente de uno de los espacios de entretenimiento que hacen parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La jornada tendrá, además, un reconocimiento especial para quienes estuvieron en primera línea durante la emergencia.

Una de las cinco salas será destinada exclusivamente a rescatistas y voluntarios como una manera de agradecer su trabajo, entrega y acompañamiento a la comunidad.

Esta actividad hace parte de una serie de acciones de ‘Por Pereira Todo’ que ha desarrollado el Centro Comercial desde la emergencia, para poner sus espacios al servicio de Pereira y acompañar diferentes procesos de recuperación.

Una de las primeras iniciativas fue la apertura para 64 emprendedores que perdieron sus puntos de venta durante el terremoto.

En una feria completamente gratuita para ellos, los comerciantes pudieron volver a ofrecer sus productos y alcanzaron $112 millones en ventas durante una sola jornada.

Por su parte, Cinemark también adelantó una iniciativa de apoyo para sus colaboradores afectados por la emergencia.

A través de una campaña de recaudación de fondos en la que participaron empleados de la compañía a nivel local e internacional, la organización logró reunir $120 millones.

Para Cinemark, la reapertura de sus salas de cine marca un nuevo capítulo para este espacio de entretenimiento en Pereira, que vuelve a abrir sus puertas para recibir a la comunidad después de la emergencia.

Más que retomar la operación del teatro, representa la posibilidad de recuperar un lugar de encuentro, volver a disfrutar de experiencias compartidas y acompañar a los pereiranos en el regreso progresivo a la cotidianidad.

“Sabemos que recuperar una ciudad va mucho más allá de reconstruir espacios. También significa volver a abrir las puertas, volver a encontrarnos, recuperar las actividades que disfrutábamos juntos y acompañar a quienes más lo necesitan. Esta jornada de cine representa precisamente eso: un momento para hacer una pausa, compartir y seguir avanzando como ciudad”, señala Adriana Jiménez, Center Manager de Parque Arboleda.

Porque Pereira se recupera cuando un emprendedor vuelve a vender, cuando un niño vuelve a jugar, cuando quienes estuvieron al frente de la emergencia reciben un reconocimiento y cuando las familias pueden volver a compartir momentos que les recuerdan que, poco a poco, la ciudad sigue adelante.

Información detallada de la jornada Cine Gratis por Pereira

Inscripción: desde el lunes 14 de Septiembre hasta el martes 15 de Septiembre.

Inscripciones: www.parquearboleda.com

Funciones: jueves 17 de septiembre.

Hora: desde las 5:00 p. m.

Salas: 2, 4, 5, 6 y 7.

Funciones: 5, una por sala.

Capacidad total: 1.105 personas.

Entrada: gratuita.

Incluye: crispetas y gaseosa.

Reconocimiento especial: una sala exclusiva para rescatistas.

Intervalo: 20 minutos entre cada función.

Aprovechar estas oportunidades institucionales fortalece los lazos sociales y fomenta la paulatina normalización de las actividades culturales en la capital risaraldense.

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