Por: Noticiero 90 minutos

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El día del amor y amistad en Colombia destaca como una de las celebraciones más significativas para la mayoría de los ciudadanos, trascendiendo el ámbito de las relaciones de pareja para abarcar la importancia de los vínculos familiares y de amistad. Además de su significado afectivo, esta fecha tiene un impacto relevante en la economía colombiana, ya que activa el comercio y motiva a millones de personas a adquirir detalles para quienes más aprecian. De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), su más reciente encuesta en 2025 señala que 8 de cada 10 colombianos participan activamente en esta festividad, lo que evidencia su popularidad y fuerza en la cultura nacional.

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En cuanto al gasto previsto para esta celebración, Fenalco estableció que el 66 % de los encuestados planea destinar hasta $100.000 en regalos o detalles, mientras que el 21 % estaría dispuesto a invertir en un rango de $100.000 a $200.000. Solo el 13 % de los participantes se plantea desembolsar una suma superior a los $200.000, lo cual muestra que la mayoría opta por un presupuesto moderado para obsequiar a sus seres queridos.

Los regalos tradicionales siguen liderando las preferencias. Según la mencionada encuesta de Fenalco, los chocolates ocupan el primer lugar con el 20 % de las elecciones, seguidos de cerca por invitaciones a comer o cenas románticas (19 %) y la adquisición de ropa o calzado (15 %). Otros detalles como peluches y tarjetas con mensajes personalizados han quedado rezagados en las opciones, mientras que en un listado elaborado a partir de las respuestas también figuran desayunos sorpresa, flores, joyería, tecnología y bisutería, aunque en menor medida.

Fenalco también identificó los factores determinantes al elegir un regalo: el precio se posiciona como la prioridad para el 37 % de los encuestados, seguido por la calidad del producto (33 %). Asimismo, la influencia de familiares y amigos representa el 19 %, mientras que la valoración en línea y la publicidad inciden menos, con 7 % y 4 % respectivamente. Respecto a la búsqueda de inspiración, las redes sociales se confirman como el principal canal de consulta para el 40 % de los colombianos, superando la orientación de amigos (27 %), la publicidad (21 %) y los blogs especializados (12 %).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el presupuesto promedio que destinan los colombianos para el día del amor y amistad?

Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el 66 % de los colombianos planea gastar hasta $100.000 en regalos para el día del amor y amistad, el 21 % considera invertir entre $100.000 y $200.000, y solo el 13 % está dispuesto a desembolsar más de $200.000. Estos datos reflejan la tendencia hacia un consumo moderado en esta fecha especial.

¿Cuáles son los regalos más populares en el día del amor y amistad en Colombia?

De acuerdo con Fenalco, los presentes más preferidos en la celebración del amor y amistad son los chocolates, seguidos por invitaciones a comer o cenas románticas y, en tercer lugar, la ropa o el calzado. Otros regalos tradicionales como las flores, desayunos sorpresa y la joyería también tienen un lugar, aunque con menor protagonismo en las elecciones de los colombianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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