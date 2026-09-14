Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció el pasado 13 de septiembre la implementación de un protocolo nacional de actuación dirigido a responder de manera diferenciada ante eventuales episodios de violencia en universidades públicas de Colombia. La principal finalidad de esta medida, según lo expresado por el propio mandatario, es distinguir entre las manifestaciones pacíficas y las situaciones que pueden representar alteraciones del orden público, consolidando así un marco que respete los derechos fundamentales pero establezca límites claros frente a la violencia.

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En su declaración, De la Espriella remarcó de manera enfática el compromiso de su Gobierno con la protección y el respeto hacia las manifestaciones realizadas dentro del marco de la Constitución y la ley. Sin embargo, fue categórico al marcar una separación entre estas expresiones legítimas y aquellas acciones que, bajo su criterio, se identifiquen como actos de vandalismo, destrucción de infraestructura o ataques directos contra miembros de la Fuerza Pública o la población civil. Sostuvo además que "la autonomía universitaria no está por encima del orden público", advirtiendo que el hecho de que las universidades gocen de cierto grado de independencia institucional no las coloca por fuera del alcance de la ley, la Constitución ni de la autoridad estatal.

En relación con los mecanismos operativos, el presidente informó que será la Policía Nacional la primera autoridad encargada de atender situaciones en que se presenten hechos de violencia, flagrancia —es decir, situaciones en las que se comete un delito en el momento mismo de la intervención policial—, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. El protocolo nacional busca ser la herramienta que permita delimitar claridad entre una protesta legítima y aquellas circunstancias que demandan intervención por parte de la fuerza pública, como lo explicó el propio De la Espriella: "La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno".

La advertencia más fuerte del presidente estuvo dirigida a quienes, según manifestó, utilizan las universidades como escenarios para la preparación de acciones violentas. Afirmó que la autonomía universitaria no puede ser vista como un salvoconducto para la impunidad y fue enfático en señalar que actuará, incluso con ingreso a campus, para judicializar a los responsables. Para De la Espriella, las universidades deben ser ambientes propicios para el conocimiento, la deliberación de ideas y el debate, no refugios de violencia ni de actividades relacionadas con el terrorismo.

¿Qué implica el nuevo protocolo nacional para protestas en universidades públicas?

El nuevo protocolo nacional, según lo explicado por el presidente Abelardo de la Espriella, busca diferenciar entre protestas pacíficas y situaciones que alteren el orden público en universidades públicas. Esto significa que la Policía Nacional podrá intervenir solo cuando existan hechos comprobados de violencia, flagrancia o amenazas a la seguridad, asegurando que las manifestaciones pacíficas sean protegidas dentro del marco legal.

¿En qué condiciones puede intervenir la Policía Nacional en universidades según el Gobierno?

De acuerdo con el anuncio del presidente, la Policía Nacional está facultada para actuar ante hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público en universidades públicas. La intervención policial está condicionada a la existencia concreta de estas situaciones, diferenciando así la respuesta ante una manifestación pacífica y una acción violenta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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