Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Óscar Barreto ha puesto sobre la mesa la posibilidad de regresar a la Gobernación del Tolima. En su más reciente intervención pública, expresó con claridad que asumiría nuevamente el cargo si cuenta con el respaldo de los ciudadanos y de Dios. De acuerdo con sus palabras, Barreto manifestó: “Si ustedes quieren que yo sea su próximo gobernador, pues listo: seré su gobernador, si la voluntad de ustedes y de Dios así lo permite”. Este mensaje deja abierta su intención de participar en la próxima contienda electoral para el principal cargo administrativo del departamento.

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Durante su intervención, Barreto dirigió parte de su discurso al tema de la seguridad en el Tolima y, especialmente, al Cañón de las Hermosas, una zona de especial importancia dentro de la región. Barreto fue enfático al mencionar que la recuperación de este escenario no debe desestimarse como un simple tema de fuerza pública, pues considera que requiere una intervención integral que no solo atienda el orden público, sino que también genere confianza en las comunidades residentes. “Yo recupero el Cañón de las Hermosas si hago una intervención integral, ahí sí recupero el territorio y recobro la confianza de los ciudadanos hacia nosotros”, aseguró el dirigente, dejando en claro que su enfoque va más allá de una solución militar o de presencia armada.

Asimismo, Barreto formuló una de sus declaraciones más contundentes al referirse a la situación de seguridad general del departamento. Prometió que durante los próximos cuatro años, este será un asunto que se resolverá “a las buenas o a las malas”, subrayando su compromiso de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Esta postura refuerza el mensaje de determinación que quiere proyectar de cara a un eventual regreso a la gobernación.

Por último, el dirigente resaltó que, para una posible candidatura, la discusión no debe centrarse en el aval de un partido político ni en los apoyos convencionales, sino en las propuestas y en el rumbo que necesita el Tolima. Para Barreto, la prioridad es impulsar discusiones sobre el futuro del departamento y no sobre los respaldos partidistas. “La discusión no es qué aval voy a tener, un partido que me apoya, no es nada de eso”, puntualizó.

¿Cuáles fueron las propuestas de Óscar Barreto para la seguridad en el Tolima?

Óscar Barreto planteó que la seguridad en el Tolima debe abordarse de manera integral, especialmente en zonas clave como el Cañón de las Hermosas. Según sus declaraciones, no basta con el envío de fuerza pública; es necesario un trabajo que permita recobrar la confianza de la comunidad. Además, afirmó que la seguridad será una prioridad que debe resolverse, independientemente de los métodos que deban emplearse.

¿Qué importancia tiene el Cañón de las Hermosas en el discurso de Óscar Barreto?

El Cañón de las Hermosas fue señalado por Barreto como un territorio de relevancia estratégica para el Tolima. Según sus palabras, la recuperación de esta zona requiere más que presencia militar: implica una intervención integral que genere confianza y bienestar en las comunidades que lo habitan. Este enfoque evidencia la importancia que otorga a la participación ciudadana y a la reconstrucción del tejido social en esa área.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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