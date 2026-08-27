El presidente Abelardo De la Espriella encendió las alarmas por los recientes hechos de orden público registrados en varios municipios y convocó para esta noche un consejo de seguridad en Valledupar.

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El mandatario anunció que se reunirá con la cúpula de la fuerza pública y las autoridades territoriales para revisar lo ocurrido, con especial atención a situaciones registradas en municipios como Pelaya.

“Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación, reforzar las operaciones y tomar las decisiones necesarias para proteger a la población y a nuestros policías y soldados, y recuperar plenamente el control del territorio”, dijo De la Espriella.

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He convocado para esta misma noche un Consejo de Seguridad en Valledupar ante la grave situación de orden público que se presenta en Pelaya y otros municipios del Cesar. Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación,… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

La reunión buscará definir nuevas acciones frente a la situación de seguridad y establecer medidas para reforzar las operaciones en las zonas afectadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.