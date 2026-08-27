Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La polémica sobre la supuesta red ‘Mariposas Amarillas’ ha puesto en el centro de la opinión pública tanto a María Masip Zawady, conocida como ‘La Coco’, como a parte de su núcleo familiar, debido a supuestos vínculos en la obtención de contratos públicos durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con investigaciones periodísticas citadas por El Colombiano y Cambio, este entramado habría influenciado la contratación estatal y favorecido a personas cercanas a Masip.

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Una de las figuras principales mencionadas es Martha Elena Zawady Rodríguez, prima de María Masip y reconocida por su desempeño como periodista, presentadora y productora de televisión. Zawady ha sido señalada por haber obtenido contratos con varias entidades públicas entre 2024 y 2025. Sin embargo, la comunicadora rechazó cualquier insinuación que relacione estos contratos con la supuesta intermediación de su prima. En declaraciones recogidas por medios nacionales, manifestó: “María es prima mía, nunca ha intervenido ni recomendado mi trabajo, siempre he conseguido sola”. Además, Zawady subrayó que desconoce la relación entre Masip y el expresidente Petro, argumentando que sus oportunidades laborales siempre han sido conseguidas por méritos propios.

Los documentos revisados por Cambio indican que Martha Zawady suscribió seis contratos entre 2024 y 2025, alcanzando unos 232 millones de pesos, aunque otras fuentes, como El Tiempo, hablan de cerca de 184 millones. Los contratos celebrados estuvieron relacionados con actividades como comunicaciones institucionales, fortalecimiento de la presencia de las entidades y funciones de apoyo periodístico. Entidades involucradas incluyen RTVC, ENTerritorio, MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Prosperidad Social y la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca).

Además, la investigación resalta que Martha Zawady se incorporó en agosto de 2025 como suplente en la junta directiva de Coosalud Inversa, una sociedad vinculada a la cooperativa Coosalud, intervenida por las autoridades.

Sobre María Masip Zawady, no existen registros que indiquen que haya sido contratista directa del Estado, según lo revelado por El Colombiano. No obstante, su nombre se ha vinculado al obtener relevancia por la influencia aparente en favor de personas allegadas, como su hermano Juan Manuel Masip Zawady, quien firmó siete contratos por cerca de 291,7 millones de pesos.

No se ha documentado, hasta el momento, alguna determinación judicial en torno a estas denuncias, y el caso continúa siendo objeto de investigaciones y reportajes periodísticos, según lo informan El Colombiano, Cambio y otros medios nacionales.

¿Quién es Martha Zawady y por qué están en controversia sus contratos estatales?

Martha Elena Zawady Rodríguez es periodista, presentadora y productora de televisión. Su nombre está en el debate público tras la publicación de investigaciones que sugieren un posible favorecimiento en contratos estatales, los cuales ella niega que hayan resultado de la influencia de familiares como María Masip Zawady, quien ha sido señalada de liderar una red de intermediación durante el gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué es la red ‘Mariposas Amarillas’ y por qué ha sido mencionada en investigaciones periodísticas?

La denominada red ‘Mariposas Amarillas’ es un grupo señalado por investigaciones periodísticas de influir en la adjudicación de contratos en entidades estatales durante el mandato de Gustavo Petro. Aunque el término ha sido recurrente en medios, no hay hasta ahora determinaciones judiciales sobre su existencia, y quienes han sido vinculados directamente niegan cualquier tipo de intermediación ilegal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.