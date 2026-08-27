Por: El Espectador

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El pasado jueves 27 de agosto, en el Palacio de San Carlos, tuvo lugar una reunión significativa entre Jenca Miroslav, jefe de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Ambas partes confirmaron este encuentro, que se consideró clave para los temas de derechos humanos y para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Miroslav expresó agradecimiento por el encuentro, resaltando que se discutieron las actividades realizadas por la Misión de Verificación y sus perspectivas, según reseñó a través de sus redes sociales.

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De acuerdo con información de la Cancillería, Omar Bula recibió en el Palacio de San Carlos a Jenca Miroslav en su calidad de Representante Especial de la ONU para Colombia y máximo responsable de la Misión de Verificación en el país. Esta misión tiene por tarea observar y verificar el avance en la consolidación del Acuerdo de Paz. Su labor engloba aspectos como la reincorporación de los excombatientes, la garantía de seguridad para los firmantes, la protección de comunidades y líderes sociales, así como la promoción de la participación política. Es importante señalar que la Misión de Verificación de la ONU no gobierna ni tiene facultad decisoria dentro de Colombia; su papel es recoger información, acompañar el proceso y reportar ante el Consejo de Seguridad de la ONU avances y dificultades periódicas.

En el último informe presentado tras la segunda vuelta presidencial, la misión resaltó la frágil situación de seguridad en regiones que aún sienten los efectos del conflicto armado, subrayando episodios de violencia como la ola de ataques ocurrida en el suroccidente del país en abril y en el departamento del Guaviare a finales de mayo. El mismo informe, citado por El Espectador, indica que si bien durante el gobierno de Gustavo Petro se han producido avances graduales en la implementación del Acuerdo de Paz, estos logros han sido desiguales. El texto menciona avances en la reforma rural y reincorporación, especialmente en la entrega de tierras y el acceso de excombatientes a medios de subsistencia y servicios, aunque persisten retos estructurales. Se advierte también sobre la desigualdad en la implementación, la limitada presencia estatal y la falta de coordinación institucional, factores que afectan la seguridad en las zonas antes impactadas por el conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades realiza la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

La Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia observa y reporta cómo avanza la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, haciendo seguimiento al proceso de reincorporación de excombatientes, garantías de seguridad para firmantes y comunidades, protección de líderes sociales, participación política y cumplimiento de diversos compromisos del acuerdo. Su tarea es principalmente de acompañamiento y reporte ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Cuáles son los principales retos para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

Según los informes de la Misión de Verificación de la ONU, los retos principales para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia incluyen la desigualdad regional en el avance de los compromisos, la limitada presencia del Estado en zonas afectadas por el conflicto, la coordinación institucional insuficiente y los problemas de seguridad persistentes que dificultan la consolidación de la paz.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.