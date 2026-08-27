Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Un nuevo sismo fue registrado en Colombia este jueves 27 de agosto, causando percepción del movimiento en varias ciudades del occidente y suroccidente del país. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 10:25 de la mañana, alcanzó una magnitud de 4,4 y tuvo una profundidad de 43 kilómetros, con epicentro en Istmina, Chocó. El reporte inicial del SGC señaló una magnitud menor, pero la entidad ajustó el dato a 4,4 tras actualizar la información, manteniendo el monitoreo de la actividad sísmica por medio de la Red Sismológica Nacional.

Sigue a PULZO en Discover

El fuerte movimiento fue sentido en diversos municipios, principalmente en ciudades como Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Yumbo, Popayán, Pereira, Armenia y La Tebaida, según notificaron ciudadanos a través de diferentes medios. En Cali, donde varias personas sintieron el sismo con mayor intensidad, se realizaron evacuaciones preventivas en algunos edificios, como medida de precaución ante la incertidumbre que generan estos eventos.

La percepción de un temblor puede variar significativamente en función de factores como la cercanía al epicentro, la profundidad del sismo y el tipo de infraestructura en cada localidad. Por esa razón, el SGC dispone de un formulario denominado “Sismo Sentido”, el cual permite que los habitantes de las zonas afectadas informen dónde se encontraban durante el movimiento y cuáles fueron los efectos percibidos. Estos reportes resultan fundamentales para que los especialistas puedan analizar el alcance del temblor y la distribución de su intensidad en diferentes regiones.

Este temblor tuvo lugar en medio de una seguidilla de movimientos sísmicos en el país. Apenas un día antes, el 26 de agosto, se había registrado un sismo de magnitud 5,1 en Los Santos, Santander. Además, poco más de dos semanas atrás, el pasado 10 de agosto, ocurrió el fuerte terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El SGC informó que aquel fue el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI, provocando afectaciones significativas.

Por el momento, de acuerdo con el SGC, no se han reportado nuevas afectaciones graves derivadas del movimiento de este jueves. Las autoridades invitan a mantener la calma, estar atentos a los comunicados oficiales y reportar cualquier situación de emergencia para reaccionar de forma oportuna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué ciudades de Colombia se sintió el sismo de magnitud 4,4 del 27 de agosto?

El sismo con epicentro en Istmina, Chocó, fue percibido en varias ciudades del occidente y suroccidente de Colombia, entre ellas Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Yumbo, Popayán, Pereira, Armenia y La Tebaida, según reportes de ciudadanos y la información del Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué es el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y cuál es su función ante los sismos?

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. Su labor incluye registrar los movimientos telúricos, actualizar magnitudes y profundidades, y poner a disposición de la ciudadanía herramientas como el formulario “Sismo Sentido” para recopilar información sobre los efectos percibidos en distintas localidades.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.