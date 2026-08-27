Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es un resultado preciso de complejas técnicas científicas y matemáticas, diseñado para anticipar cómo se comportará la atmósfera terrestre. Más que simple observación, se apoya en tecnologías avanzadas y modelos informáticos capaces de analizar el intricado sistema que regula el clima de nuestro planeta, según información desarrollada por Noticiero 90 Minutos.

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El proceso de predicción inicia con una recolección exhaustiva de datos atmosféricos. Cada día, millones de mediciones de temperatura, presión, niveles de humedad y velocidad del viento se obtienen simultáneamente alrededor del mundo. Esta información proviene de una red coordinada que incluye estaciones meteorológicas terrestres, boyas situadas en los océanos, aeronaves comerciales y globos sonda que llegan incluso hasta la estratosfera. Complementando estos datos, los satélites meteorológicos orbitan la Tierra y proporcionan imágenes continuas sobre la conformación y el movimiento de los sistemas nubosos, mientras que radares instalados en la superficie terrestre permiten monitorear con precisión la evolución de las precipitaciones.

Todos estos datos recolectados son enviados a centros meteorológicos internacionales dotados con supercomputadoras de última generación. Estas máquinas procesan la información utilizando modelos numéricos de predicción, herramientas fundamentales basadas en ecuaciones de la física y la termodinámica. Tales modelos simulan el comportamiento futuro de la atmósfera al dividirla en una especie de “rejilla” tridimensional, permitiendo calcular cómo cambiará cada segmento minuto a minuto y aportar pronósticos localizados y cada vez más exactos.

En cuanto al pronóstico específico para este jueves en Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que se espera un día con cielos parcialmente cubiertos y predominio de condiciones secas durante las horas diurnas. Para la noche, se prevé el desarrollo de lluvias aisladas, que podrían ser de intensidad ligera a moderada. Asimismo, la entidad comunicó que un sistema de baja presión ubicado sobre el océano Pacífico influirá en las condiciones atmosféricas de la región andina, por lo que existe potencial de lluvias tanto hoy como mañana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se procesan los datos del clima para hacer un pronóstico preciso?

Los datos recopilados de múltiples fuentes se envían a centros internacionales, donde supercomputadoras aplican modelos numéricos basados en leyes de la física y la termodinámica. Estos sistemas dividen la atmósfera en una “rejilla” tridimensional para simular cambios climáticos minuto a minuto, garantizando así pronósticos cada vez más exactos.

¿Qué significa tener un sistema de baja presión en el Océano Pacífico?

Un sistema de baja presión corresponde a una zona donde el aire es menos denso que el entorno, lo que suele favorecer la formación de nubes y lluvias. De acuerdo con la CVC, la presencia de este sistema sobre el océano Pacífico condiciona las probabilidades de precipitaciones para la región de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.