Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, informó que este jueves continuará con trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto y energía en distintos puntos de la ciudad. Estas labores, según la entidad, conllevan la suspensión temporal de los servicios públicos, lo que afectará a varios sectores durante varias horas. La información fue suministrada través de diferentes canales oficiales y replicada por el Noticiero 90 Minutos.

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Concretamente, la Gerencia de Acueducto de Emcali adelantará maniobras orientadas a la reposición de válvulas y la optimización de redes en zonas determinadas de la capital del Valle. En la zona de Aguacatal, comuna 1, y en tramos específicos comprendidos entre la avenida 4 Oeste y la avenida 15 Oeste (incluyendo las calles 6 Oeste a 11 Oeste, y desde la avenida 11 hasta la avenida 12 Oeste con calle 11 Oeste), la suspensión del servicio de agua potable se prolongará por espacio de 12 horas, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., de acuerdo con Emcali.

En paralelo, se efectuarán labores de optimización de redes en otros sectores de Cali, específicamente en Kachipay y Ciudad Vivero —en la zona de expansión sur, comprendida entre la calle 53 y la calle 61, y desde la carrera 102 hasta la 109— así como en sectores de la carrera 109 a la 118A, de la calle 60 a la 61, y en el barrio Santa Isabel, comuna 19, sobre la calle 4B entre carreras 36 y 37. En estas áreas, el corte de agua está programado de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Emcali sugiere abastecerse previamente para no perjudicar actividades básicas en los hogares afectados, como la alimentación y el aseo.

Además de los barrios mencionados, otros sectores también se verán afectados: Aranjuez (calle 19 con Transversal 19), Laureano Gómez (calle 53 # 33-88), Panamericano (calle 13 # 46-04), Colseguros (carrera 29 A1 # 10 A 143) y La Flora (carrera 38 norte con avenida 6). Por otra parte, se adelantarán trabajos especiales de acueducto en Juanchito, Siloé sector La Playita, Ciudad Capri (zona golpeada por un reciente movimiento telúrico), Las Ceibas, Los Libertadores, Nueva Floresta y Santa Mónica Residencial, donde cuadrillas trabajan en la reparación de daños o tuberías de gran diámetro.

Emcali enfatiza la importancia de la comprensión y colaboración de la ciudadanía frente a estos trabajos, necesarios para mejorar los servicios y garantizar la seguridad de las infraestructuras.

¿Qué barrios de Cali tendrán suspensión del servicio de agua este jueves?

Los barrios que experimentarán cortes de agua el jueves incluyen Aguacatal, Kachipay, Ciudad Vivero, Santa Isabel, Aranjuez, Laureano Gómez, Panamericano, Colseguros y La Flora. Adicionalmente, se realizarán trabajos especiales en lugares como Juanchito, Siloé sector La Playita, Ciudad Capri, Las Ceibas, Los Libertadores, Nueva Floresta y Santa Mónica Residencial, según detalles entregados por Emcali en comunicación recogida por Noticiero 90 Minutos.

¿Cuánto durarán los cortes de agua en los diferentes sectores de Cali?

Las suspensiones del servicio de agua tendrán una duración de 12 horas en la mayoría de los sectores, por ejemplo, en Aguacatal será desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., mientras en Kachipay, Ciudad Vivero y Santa Isabel se extenderán de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Estas medidas buscan facilitar los trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes, de acuerdo con la información oficial de Emcali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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