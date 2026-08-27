En un giro radical dentro de la política penitenciaria y de seguridad nacional, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en los preparativos para poner en marcha un sistema de reclusión marítima de alta seguridad. De acuerdo con las revelaciones conocidas por Noticias Caracol, la estrategia contempla ubicar a los cuarenta delincuentes más peligrosos del país en cuatro buques de guerra de la Armada Nacional, una fase inicial cuya ejecución comenzará en un plazo no mayor a tres meses.

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El listado preliminar de quienes estrenarán este riguroso confinamiento en altamar lo encabezan figuras de alta peligrosidad como Digno Palomino, señalado como máximo líder y fundador de la estructura criminal ‘Los Pepes’ en Barranquilla; el temido extorsionista alias ‘El Negro Ober’, cabecilla de ‘Los Rastrojos’ en la costa Caribe; y el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien ya cuenta con antecedentes de reclusión temporal en un buque militar antes de su extradición a Estados Unidos en el año 2007.

La decisión gubernamental responde al propósito de cortar de tajo la criminalidad operada desde las cárceles tradicionales. Al respecto, el presidente Abelardo De La Espriella advirtió durante un acto oficial con la nueva cúpula militar: “A los bandidos como alias ‘Miquito’, ‘Caballo’, ‘El Primo’, ‘Hormiga’, ‘Huequito, el ‘Negro Ober’, ‘Pequeño’, se les acabó la fiesta. Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad”.

Las condiciones para quienes ocupen las denominadas “cárceles flotantes” serán de máxima severidad. Los reclusos seleccionados permanecerán confinados en camarotes adaptados como celdas, bajo la premisa de estar esposados de manera permanente, con acceso únicamente a 16 elementos básicos de aseo personal y limitados a un permiso de tan solo 20 minutos de sol al día. Para garantizar la custodia de estos perfiles de alto riesgo, la Armada Nacional dispuso de cuatro embarcaciones de guerra medianas: el ARC Almirante Padilla, el ARC Caldas, el ARC Antioquia y el ARC Independiente.

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Paralelamente a la implementación de este esquema marítimo, el Ejecutivo ordenó redoblar los controles en los centros penitenciarios terrestres a cargo del Inpec. La administración ratificó además que mantiene su postura de no entablar diálogos con organizaciones criminales, respaldando la medida con la firma de treinta órdenes de extradición hacia el exterior durante los primeros 17 días de mandato.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.