El coronel de la Policía Jorge Delgado fue retirado del esquema de seguridad que acompañaba al presidente Abelardo de la Espriella en Casa Presidencial.

Sigue a PULZO en Discover

Hasta hace pocos días, Delgado se desempeñaba como secretario privado del general William Rincón, entonces director de la Policía, y había acompañado al mandatario durante sus desplazamientos a zonas afectadas por el terremoto.

Según fuentes consultadas por El Tiempo, Delgado fue llamado por Talento Humano de la Policía debido a restricciones que tenía para portar armas y ejercer cargos operativos.

El oficial aparece mencionado en una investigación por presunto tráfico de influencias, relacionada con otro proceso por tráfico de municiones, armas y explosivos, en el que varios policías han sido capturados, añadió ese diario.

Lee También

El expediente señala que Delgado habría realizado una llamada para interceder por uniformados involucrados en un caso ocurrido en Guasca, Cundinamarca.

También se investiga un episodio relacionado con el uso irregular de munición oficial en polígonos donde participaban particulares, resaltó ese periódico.

La situación genera cuestionamientos sobre por qué el coronel fue asignado a funciones cercanas al presidente De la Espriella pese a las restricciones existentes y a las investigaciones en curso.

Durante su paso por el Gobierno, sin embargo, se destacó su desempeño durante la campaña presidencial y su trayectoria dentro de la Policía. El Tiempo informó que intentó obtener su versión, pero no recibió respuesta alguna.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.