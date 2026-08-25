Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Gobierno Nacional ha dado respuesta a la preocupación que surgió tras el anuncio de operativos para ubicar y deportar extranjeros en situación irregular en Colombia, aclarando el alcance de dichas acciones. De acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, las medidas impulsadas por el presidente Abelardo de la Espriella no están dirigidas contra los venezolanos beneficiarios de protección formal. Según informó Noticias Caracol, Lara recalcó que quienes cuentan con el Permiso por Protección Temporal (PPT) o están en proceso de regularización no deben ser objeto de deportación únicamente por esa condición, pues mantienen una situación migratoria legal en el país.

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La controversia cobró fuerza después de que el Gobierno instruyera a Migración Colombia y a la Policía a comenzar los operativos en Barranquilla, enfocados en hallar extranjeros involucrados en delitos y posteriormente a quienes carecen de documentación migratoria regular. Lara aclaró que los operativos buscan combatir la ilegalidad y la criminalidad, priorizando la expulsión de extranjeros capturados cometiendo delitos y, en segundo lugar, identificar a quienes permanezcan sin documentos válidos.

De acuerdo con la explicación oficial, el Permiso por Protección Temporal es el documento de identificación que formaliza el estatus regular de ciudadanos venezolanos en el país, por lo que tener un PPT vigente les otorga un mecanismo reconocido de regularización migratoria. Migración Colombia exige el cumplimiento de requisitos para su expedición, pero ser titular de este permiso significa, según sus lineamientos, no ser indocumentado ni estar en situación irregular solo por la nacionalidad.

El Gobierno también orientó a quienes tienen el PPT en trámite: no todos los que afirman estar en proceso de regularización están automáticamente protegidos. Es necesario contar con documentos o certificados expedidos por Migración Colombia que acrediten el estado del trámite. Esta verificación permitirá diferenciar entre quienes cumplen procesos y quienes no han formalizado su situación.

Adicionalmente, el Ejecutivo reconoció que estas acciones buscan también frenar redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes, con énfasis especial en rutas como el Darién en la frontera con Panamá, donde organizaciones como el Clan del Golfo obtienen réditos del paso clandestino de personas.

Frente a comparaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Lara aseguró que no hay proyectos para crear un organismo similar en Colombia. Tanto la Policía Nacional como Migración Colombia tienen actualmente la competencia para adelantar los operativos planeados, sin que exista la intención de establecer un cuerpo especializado.

Estos anuncios han motivado un debate político intenso. En el Congreso, sectores de oposición advierten sobre el riesgo de estigmatizar a los migrantes venezolanos y de equiparar irregularidad migratoria con delincuencia. Por otro lado, algunos legisladores respaldan el endurecimiento de controles a extranjeros sin documentación o involucrados en delitos. Mientras tanto, la directriz gubernamental es que los beneficiarios del PPT vigente seguirán siendo tratados como migrantes regulares y quienes estén tramitando su regularización deben poder acreditar el estado de esos procesos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Permiso por Protección Temporal (PPT) y para qué sirve en Colombia?

El Permiso por Protección Temporal, según Migración Colombia, es un documento de identificación creado para regularizar a ciudadanos venezolanos que migraron al país. Su función principal es formalizar la situación migratoria dentro del marco del Estatuto Temporal de Protección; permite a sus titulares residir, trabajar y acceder a servicios en Colombia dentro de la legalidad migratoria mientras dure su vigencia.

¿Ser titular del PPT protege de la deportación en los nuevos operativos migratorios colombianos?

De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quienes tienen un PPT vigente no serán considerados migrantes irregulares por el solo hecho de su nacionalidad venezolana ni podrán ser deportados por esa condición dentro de los nuevos controles. Las autoridades priorizarán los casos de delitos o permanencia sin regularización comprobada, no a los que están amparados por el PPT o con trámites aprobados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.