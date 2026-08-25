Por: Noticiero 90 minutos

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Tras un temblor en Colombia, uno de los primeros datos que suele divulgarse es la magnitud. Sin embargo, este número es resultado de un proceso de análisis técnico que va mucho más allá de una simple cifra. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad que, de acuerdo con los registros recogidos por su red de estaciones sismológicas, determina la ubicación, profundidad y magnitud de cada sismo ocurrido en el país.

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Las estaciones del SGC cumplen un papel fundamental: registran las ondas sísmicas generadas por el movimiento de la Tierra. Estos datos se convierten en la base para que los especialistas analicen las características del fenómeno. Según el SGC, uno de los principales resultados de este análisis es la magnitud, que está directamente relacionada con la energía liberada en el punto de origen del sismo. Este dato, aunque suele ser de conocimiento público poco después del evento, no refleja de forma directa cuán fuerte fue la percepción del temblor en distintas ciudades o regiones del país, pues esa sensación puede variar según la ubicación y otros factores como las características del terreno.

A pesar de que la expresión “en la escala de Richter” sigue utilizándose con frecuencia, especialmente en el lenguaje cotidiano, no describe con precisión los métodos modernos para medir los sismos. La escala de Richter fue desarrollada por el sismólogo Charles Richter en 1935 y sirvió como la principal referencia durante décadas. De acuerdo con el SGC, en la actualidad existen métodos más avanzados y específicos que permiten medir la magnitud de los temblores de manera más adecuada y ajustada a distintos tipos de eventos.

Conviene aclarar la diferencia entre dos conceptos clave en el estudio de los sismos: magnitud e intensidad. La magnitud, como explica el SGC, se refiere a la energía que se libera en el origen del temblor. La intensidad, por otro lado, está relacionada con los efectos que produce ese fenómeno en un lugar específico y cómo lo perciben las personas. Por esta razón, un mismo sismo puede sentirse con diferente intensidad en distintas ciudades, aunque la magnitud sea la misma para todo el evento.

En resumen, el dato de magnitud que reporta el SGC proviene de un análisis detallado de los registros obtenidos por las estaciones de monitoreo, lo que permite describir con mayor exactitud la naturaleza de los temblores en Colombia.

¿Cómo mide el SGC la magnitud de un sismo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano utiliza una red de estaciones sismológicas que captan las ondas generadas por el movimiento telúrico. Posteriormente, sus especialistas analizan estos registros para establecer características como ubicación, profundidad y magnitud, entendida esta última como la energía liberada en el origen del temblor. Todo el proceso se basa en datos técnicos obtenidos mediante los instrumentos de monitoreo instalados en el país.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad en un sismo?

La magnitud se refiere a la cantidad de energía liberada por el sismo en su punto de origen, mientras que la intensidad describe los efectos perceptibles y daños que ese mismo evento genera en diferentes lugares. Por ello, aunque la magnitud sea un dato único para un sismo, la intensidad puede variar según la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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