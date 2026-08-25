Por: Noticiero 90 minutos

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A partir del 1 de septiembre de 2026, los trabajadores independientes en Colombia enfrentarán un nuevo escenario en materia de seguridad social, gracias a la actualización establecida en la Resolución 001529 del 24 de julio de 2026. Esta disposición, según lo informado por Noticiero 90 Minutos, introducirá el tipo de cotizante “76 - Trabajador de tiempo parcial Independiente” dentro de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA. El principal objetivo de este cambio es ajustar el sistema de aportes a pensión y riesgos laborales, dependiendo de los días realmente trabajados en el mes y permitiendo aportes acorde con la realidad de quienes no perciben un salario mínimo mensual completo.

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La reforma se dirige a quienes tienen ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y laboran por lapsos menores a un mes. Ahora, estas personas podrán cotizar únicamente por los periodos efectivamente trabajados. Así, si alguien trabaja de uno a siete días, aportará sobre una cuarta parte del salario mínimo; de ocho a 14 días, sobre dos cuartas partes; de 15 a 21 días, sobre tres cuartas partes; y, finalmente, quienes trabajen de 22 a 30 días, lo harán sobre un salario mínimo mensual completo.

Este desarrollo reglamentario redefine la situación de los trabajadores independientes frente a los dependientes de tiempo parcial. Hasta antes de esta resolución, ambos grupos estaban reunidos bajo el tipo “51 - Trabajador de tiempo parcial”, pero la reciente normativa, según destaca 90 Minutos, crea una separación definitiva: el tipo 51 será exclusivo de los dependientes y el 76 de los independientes. La medida igualmente ofrece una opción voluntaria para que los independientes puedan contribuir a las cajas de compensación familiar, eligiendo entre tarifas del 0,6 % o del 2 %, según su predilección.

En cuanto a la salud, la regulación determina que los independientes con ingresos por debajo del salario mínimo tendrán acceso al Régimen Subsidiado de salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos y sin la obligación de cotizar bajo el régimen contributivo.

Estos ajustes, programados para comenzar a regir en septiembre de 2026, buscan que la seguridad social responda de manera más precisa a la realidad de los independientes de tiempo parcial, promoviendo una mayor cobertura y flexibilidad en los aportes.

¿Qué es la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y cómo afecta a los trabajadores independientes?

La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, es una herramienta utilizada en Colombia para centralizar y facilitar el pago de aportes a seguridad social. Con la nueva resolución, afecta de manera directa a los trabajadores independientes, permitiéndoles hacer aportes proporcionales solo por los días trabajados y diferenciándolos claramente de los trabajadores dependientes de tiempo parcial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Régimen Subsidiado de salud para trabajadores independientes?

Según la reciente normativa, los trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual pueden acceder al Régimen Subsidiado de salud, pero deben cumplir con las condiciones previstas por la regulación vigente. No estarán obligados a pagar por el régimen contributivo, siempre que sus ingresos y tiempo de trabajo se mantengan dentro de los límites señalados por la resolución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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