En medio de los movimientos de la economía en Colombia, uno de los productos más consumidos a nivel nacional está bajo la lupa de miles de personas en el país.

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El mercado colombiano de bebidas espirituosas está cambiando. Entre 2021 y 2025, su volumen pasó de aproximadamente 105 millones a 133 millones de litros, un crecimiento cercano al 27 %. En ese mismo periodo, el ron avanzó de 23 millones a 26 millones de litros, alrededor de un 13 %; mientras el whisky pasó de 13 millones a 18 millones y el tequila y mezcal, de cerca de uno a dos millones.

Las perspectivas internacionales también anticipan oportunidades para la categoría. Proyecciones de mercado estiman que el mercado mundial del ron crecerá cerca de 7.000 millones de dólares adicionales entre 2025 y 2030, con una tasa anual compuesta cercana al 5 %. Este escenario coincide con cambios en los hábitos de consumo, marcados por una mayor valoración de la calidad, el origen, la innovación y las experiencias alrededor de la bebida.

En el marco del Día Internacional del Ron, Ron Medellín destaca esta transformación de una categoría tradicionalmente vinculada con las celebraciones de los colombianos. Hoy, las grandes fiestas conviven con otras ocasiones como reuniones entre amigos, gastronomía, coctelería, música y encuentros en casa, mientras los consumidores jóvenes muestran mayor apertura hacia mezclas, sabores y propuestas diferentes.

Para los próximos años, desde Ron Medellín indicó que se proyecta un crecimiento moderado en volumen, pero mayores oportunidades en valor. Esto abre espacio para rones añejos, propuestas premium, ediciones especiales y productos diferenciados por su origen y proceso de elaboración.

La ‘premiumización’ responde también a un consumidor que comienza a interesarse por aspectos que van más allá de la graduación alcohólica. Las materias primas, la fermentación, la destilación, las barricas, el tiempo de añejamiento y la mezcla determinan características como el aroma, sabor, estructura, complejidad y suavidad del producto.

“Un buen ron no se explica solamente por sus años. El tiempo es fundamental, pero también importan la materia prima, la madera, la destilación, la mezcla y el perfil sensorial que se quiere conseguir. Cuando el consumidor conoce lo que existe detrás de una botella, también aprende a disfrutarla de otra manera”, señaló Álvarez Builes.

Colombia cuenta con tradición en la producción de ron, conocimiento en procesos de elaboración y añejamiento, materias primas y una identidad cultural construida alrededor de esta bebida. Para la industria, la oportunidad estará en convertir esos atributos en propuestas que puedan competir por calidad, innovación, origen y diferenciación, tanto en el mercado nacional como internacional.

Para Ron Medellín, la conmemoración del Día Internacional del Ron representa una oportunidad para poner en valor esa tradición y, al mismo tiempo, mostrar la evolución de una categoría que busca conectar con nuevas generaciones.

“El futuro del ron colombiano está en combinar tradición, innovación y calidad para conquistar nuevos consumidores en Colombia y en el mundo. La industria estará cada vez más enfocada en comprender las ocasiones y las personas, y no simplemente en vender botellas”, concluyó Álvarez Builes.

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