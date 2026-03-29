Los residentes de Purificación, municipio de Tolima, están consternados debido a un hecho que se presentó en los últimos días que tiene a un joven luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos.

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Según se puede observar en un video compartido en las redes sociales, un joven habría aceptado el reto de tomarse una botella entera de licor sin parar, a cambio de ganarse 50.000 pesos.

Es más, las personas que lo acompañan lo incitan y lo motivan a que logre el objetivo en el menor tiempo posible, lo cual cumple, pero sin saber que tiempo después esto se volvería un dolor de cabeza.

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Este es el video en cuestión:

#​PELIGRO. Joven en el Purificación, Tolima, se debate entre la vida y la muerte en una UCI tras aceptar el reto de beberse una botella de licor completa por una recompensa económica. El deterioro de su salud fue fulminante tras el consumo extremo y pone en alerta a autoridades. pic.twitter.com/I52HLYFVbt — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 29, 2026

Según compartió el medio El Nuevo Día, instantes después de cumplir el reto, el joven se desvaneció y perdió la conciencia, por lo que tuvieron que llevarlo rápidamente a un centro asistencial, al cual ingresó directo a la unidad de cuidados intensivos.

Lo que se conoce es que actualmente el joven se encuentra con pronóstico reservado, al tiempo que todos los especialistas hacen todo para mantenerlo estable a ver si logra recuperarse por completo en los próximos días.

Esto despierta preocupación en las autoridades ya que estos retos cada vez se vuelven más normales, pues los bares, discotecas y más ofrecen importantes sumas de dinero a cambio de que las personas cumplan retos que puede dejar secuelas bien importantes.

Por qué es malo tomarse una botella completa de alcohol sin parar

Cuando una persona ingiere una botella completa de alcohol (como ron, vodka o whisky de 750 ml) sin parar, en poco tiempo, el organismo recibe una dosis masiva de etanol que supera con creces su capacidad de metabolización. El hígado procesa solo entre 7 y 10 gramos de alcohol por hora, por lo que el exceso se acumula rápidamente en la sangre, alcanzando concentraciones tóxicas.

Los efectos inmediatos incluyen euforia inicial seguida de descoordinación motora, vómitos, confusión y pérdida de conciencia. En casos graves se produce depresión respiratoria, hipotensión, hipotermia y riesgo de coma etílico. El vómito mientras se está inconsciente puede causar asfixia por aspiración.

A nivel orgánico, el impacto es devastador: el cerebro sufre inflamación y daño neuronal, el hígado entra en estrés oxidativo, el corazón presenta arritmias y la mucosa gástrica se irrita gravemente, aumentando el riesgo de hemorragia digestiva. En las peores situaciones, puede sobrevenir la muerte por parada cardiorrespiratoria o intoxicación severa.

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Las consecuencias a corto plazo van desde hospitalización de urgencia hasta secuelas neurológicas. A largo plazo, episodios como este aceleran el daño hepático crónico, dependencia y deterioro cognitivo. Las autoridades sanitarias advierten que esta práctica es extremadamente peligrosa y puede ser letal en una sola noche.

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