El asesinato de las hermanas Laura Camila y Ángela Lorena Gómez Guerrero conmocionó al municipio de Guamo en abril de 2024. Los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados dentro de una vivienda en la que, según versiones de habitantes del sector, se realizaban presuntos rituales de brujería y satanismo. El caso alarmó en la comunidad por la forma en que fueron halladas las víctimas y por los indicios de violencia que presentaban.

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La madre de las jóvenes, Gloria Guerrero, reveló en entrevista con Blu Radio que horas antes del hallazgo recibió un mensaje de auxilio enviado por sus hijas. En ese texto, las jóvenes afirmaban que estaban retenidas contra su voluntad y pedían ayuda urgente. Según relató la mujer, el mensaje lo vio hasta la madrugada, cuando ya era demasiado tarde.

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¿Qué pasó en caso de hermanas asesinadas en Guamo en 2024?

Dos años después del aterrador caso, Gloria Guerrero, mamá de las víctimas, rompió el silencio y reveló nuevos detalles sobre las horas previas al crimen, lo que pasó después y cómo va el caso actualmente.

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Según contó la mujer en el podcast de Alerta Crónica, las jóvenes llegaron alrededor de las 3:00 de la tarde a un negocio que ella tenía. La mayor presentaba una fractura en un tobillo, por lo que su hermana la transportaba en una motocicleta prestada. Allí compartieron con algunos conocidos y hacia las 6:00 de la tarde decidieron salir nuevamente para ir a una discoteca, donde, según el testimonio, estaban varias personas, entre ellas los hermanos venezolanos Johan José Castellanos y Magaly Monsalve.

La madre aseguró que horas después encontró a sus hijas sin vida dentro de una vivienda. De acuerdo con su relato, cada una fue ubicada en una silla mecedora y recibió un disparo en la cabeza.

“Cuando llegué las encontré muertas. Las habían ubicado a cada niña en una silla mecedora y a cada una le dieron un disparo en la cabeza. Fallecieron entre las 12 y la 1:00 a. m.”, relató.

La mujer también denunció que, tras el sepelio de las jóvenes, la familia empezó a recibir amenazas telefónicas. Además, afirmó que desde el inicio del proceso judicial han enfrentado audiencias aplazadas y presiones contra testigos. En su testimonio, recordó que su hija menor soñaba con celebrar sus 15 años y que ambas jóvenes confiaron en personas que la familia no conocía, situación que, según dijo, pudo haber influido en los hechos que hoy son investigados por las autoridades.

“No hemos sabido nada del porqué, pero mi hija andaba con esa venezolana que le gustaban las mujeres y ella tenía una pareja. Ella vivía como enamorada de mi hija, la perseguía, la buscaba, la corregía, la castigaba. Había veces que la dejaba encerrada y yo hablaba con la mayor, me decía ‘no, madre, no va a pasar nada porque mientras yo ande con Magaly nunca me va a pasar nada'”, concluyó.

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