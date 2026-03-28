Momentos de alta tensión se vivieron en el Concejo de Bucaramanga durante la sesión de este 28 de marzo, cuando el debate por un millonario empréstito terminó en gritos, manoteos y acusaciones entre los asistentes.

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Videos difundidos por el diario Vanguardia evidencian el ambiente caldeado dentro del recinto, donde varios presentes protagonizaron fuertes discusiones que obligaron a frenar la plenaria.

En una jornada marcada por el desorden, la mesa directiva decretó un receso inicial que luego terminó en la suspensión total de la sesión.

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Este es uno de los videos de la sesión, publicado por el medio regional:

#Aestahora Aumenta la tensión en el Concejo de Bucaramanga en medio del debate del millonario empréstito, la mesa directiva pidió un receso de la plenaria. pic.twitter.com/DRMOTXgAPc — Vanguardia (@vanguardiacom) March 28, 2026

Levantan sesión en Concejo de Bucaramanga por “falta de garantías” en debate

La plenaria fue finalmente levantada luego de que se argumentaran “falta de garantías” para continuar con la discusión.

#Atención Concejo de Bucaramanga levantó la plenaria en la que se discutía el millonario empréstito, argumentando “falta de garantías”. pic.twitter.com/uEdwkwKVCP — Vanguardia (@vanguardiacom) March 28, 2026

Uno de los que pidieron suspender el debate fue el concejal Luis Fernando Castañeda, conocido como ‘Chumi’, quien señaló irregularidades en medio de la sesión.

Además, se conoció que fueron radicadas recusaciones contra varios corporados, lo que terminó de tensar aún más el ambiente político dentro del recinto.

La sesión, que había comenzado desde las 6:00 a. m., terminó abruptamente en medio del caos.

Qué hay detrás del empréstito que desató la pelea en Concejo de Bucaramanga

El proyecto en discusión busca autorizar un endeudamiento por más de 538.000 millones de pesos para financiar obras clave de infraestructura vial en la ciudad.

La iniciativa es impulsada por la administración del alcalde Cristian Fernando Portilla Pérez, quien busca sacar adelante proyectos como la Troncal Norte–Sur y la modernización de la red semafórica.

Sin embargo, la propuesta ha desatado una fuerte división: mientras algunos sectores defienden la necesidad de inversión para mejorar la movilidad, otros advierten sobre el impacto en las finanzas públicas y la falta de claridad en los proyectos.

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