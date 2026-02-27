Bucaramanga no solo respira ferias, ahora también relincha por cuenta de la Exposición Nacional Equina XLII, que desde este 25 de febrero y hasta el 1 de marzo de 2026, convierte a la “Ciudad Bonita” en la capital del negocio caballista en el país.

Más allá de la exhibición, lo que hay detrás es una industria formal que mueve la aguja económica del departamento en el primer trimestre del año. Según Fedequinas, la organización proyecta cifras que cualquier sector envidiaría:

Empleos: Se estima la generación de 8.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos (logística, cuidadores, transporte y más).

Visitantes: Más de 15.500 personas llegarán a la ciudad, lo que tiene disparada la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes.

Ejemplares: 700 de los mejores caballos del país están en competencia, lo que activa el mercado de comercialización e inversión genética.

El evento es el escenario oficial de juzgamiento del Caballo Criollo Colombiano, que es patrimonio genético de la nación. Los jueces evaluarán los cuatro andares que hacen única a esta raza:

Trote y galope. Paso fino colombiano. Trocha colombiana. Trocha y galope.

No todo es caballos; la feria cuenta con una muestra empresarial de más de 40 compañías que buscan cerrar negocios en sectores de agroindustria, servicios y comercio regional.

“El impacto se refleja especialmente en el sector hotelero, gastronómico y transporte. Hemos traído la exposición más importante del año”, afirmó Héctor José Vergara, presidente ejecutivo de Fedequinas.

