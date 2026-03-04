Un ataque con arma de fuego ocurrido en la calle 44 con carrera 14, en inmediaciones del parque Romero, dejó dos personas heridas en hechos que son investigados por las autoridades de Bucaramanga.

Entre las víctimas se encuentra un joven de 18 años y un hombre de 28. Uno de ellos sería un motociclista que, según testigos, fue alcanzado por una bala perdida mientras trabajaba como domiciliario en el sector conocido como La Flores.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el ataque se produjo cuando varios individuos que se movilizaban en motocicleta dispararon contra un grupo de personas que participaba en un funeral frente al Cementerio Central de la ciudad.

Algunas personas presentes en el lugar indicaron que las exequias correspondían a una mujer que había sido asesinada a tiros el fin de semana anterior.

Las dos personas heridas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, donde permanecen bajo atención médica.

El coronel Héctor García, subcomandante de la Policía Metropolitana, informó que gracias a la reacción de los uniformados bajo el Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSPOT), fue capturado un hombre de 24 años que estaría vinculado con el ataque.

Al detenido se le incautó un revólver con 10 cartuchos y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El alcalde Cristian Portilla también se pronunció a través de sus redes sociales, donde aseguró que el presunto responsable había sido capturado.

#Atención Capturan a hombre que disparó contra varias personas que participaban de un funeral en Bucaramanga. Dos jóvenes resultaron heridos tras el ataque que se presentó frente al Cementerio Central #VocesySonidos pic.twitter.com/tyf2B50z6k — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 4, 2026

Según información preliminar, el ataque estaría relacionado con una presunta confrontación entre grupos dedicados al microtráfico en el barrio Estoraques, en la capital santandereana.

Las autoridades indicaron que la rápida intervención permitió evitar una situación más grave y continúan las investigaciones para esclarecer los móviles del hecho y determinar si hay más personas involucradas.

