La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia radicó un proyecto para que el Estado asuma el pago del Soat de las motos de hasta 250 centímetros cúbicos y explicó de dónde saldrían los recursos para financiar esa iniciativa.

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Según explicó la congresista, el dinero para cubrir ese beneficio vendría de eliminar el Ministerio de la Igualdad y de desmontar lo que calificó como el “carrusel del Soat”. La dirigente del Centro Democrático aseguró que esa cartera “no sirve para nada” y cuestionó el manejo de los recursos públicos alrededor del seguro obligatorio.

La propuesta de Valencia busca que las motocicletas de bajo cilindraje queden cubiertas por el Soat sin que sus propietarios tengan que asumir directamente el costo. La iniciativa aplicaría para motos registradas en el Runt y con cilindraje igual o inferior a 250 c.c.

La senadora ha defendido el proyecto argumentando que millones de colombianos usan la moto como herramienta de trabajo y que muchos no pueden pagar el seguro obligatorio. “Hoy más del 60 % de las motos en Colombia no tienen Soat. No porque los colombianos no quieran cumplir la ley, sino porque no tienen cómo pagarlo”, señaló previamente la dirigente política.

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#Noticia | La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó en el Congreso el proyecto de ley que busca exonerar del pago del SOAT a las motos de menos de 250 cc. La implementación de la iniciativa costaría 2,5 billones de pesos pic.twitter.com/uI2wpwmJW1 — La FM (@lafm) May 12, 2026

¿Qué propone Paloma Valencia con el SOAT para motos?

El proyecto plantea modificar el Código Nacional de Tránsito para exceptuar del pago del Soat a las motos de hasta 250 c.c., aunque manteniendo la cobertura médica en caso de accidentes. En ese escenario, sería el Estado el que asumiría el costo del seguro.

La propuesta ha abierto debate por el impacto fiscal que podría tener y por la fuente de financiación. Expertos y sectores económicos han advertido dudas sobre la sostenibilidad del sistema y el costo que tendría para las finanzas públicas.

Además, Valencia ha insistido en que la medida beneficiaría especialmente a motociclistas de estratos 1, 2 y 3, quienes dependen de estos vehículos para trabajar y movilizarse diariamente.

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