En una jornada marcada por controversias en la política colombiana, un episodio de inseguridad que tuvo un registro audiovisual se robó la atención en un municipio cercano a la capital del país.

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El caso se presentó en la mañana de este martes 12 de mayo de 2026 en Soacha, donde hubo un cruce de disparos en una estación de gasolina tras el intento de robo de una caja de seguridad en el establecimiento.

De acuerdo con el reporte de Caracol Radio, los hechos se presentaron con la reacción de los delincuentes a la presencia de la Policía en la cercanía al mencionado lugar, en medio del temor de los testigos.

El caso desembocó en la captura de una persona y otras tres que acabaron lesionadas, en una situación que provocó la alerta inmediata a plena luz del día y con testigos en las calles.

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Las imágenes de video fueron replicadas desde la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Última hora de Caracol Radio, donde es posible observar la tensión que se vivió por lo sucedido.

#CUNDINAMARCA| En medio de un intento de hurto de la caja fuerte de una estación de gasolina en el municipio Soacha se presentó un cruce de disparos. Delincuentes reaccionaron a la presencia de la Policía que se encontraba cerca al punto. Una persona fue capturada y tres personas… pic.twitter.com/9v3vpQ4ghz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 12, 2026

La personas que lleva a cabo el registro audiovisual señaló que los hechos se presentaron al lado de uno de los puntos de Salud Total, sin ofrecer mayores detalles sobre la zona en cuestión.

Lo cierto es que el sonido de las sirenas de alarma y los gritos de los presentes como parte del llamado de atención fueron reflejo de la preocupación que hubo por el cruce de disparos.

Todavía no se conocen datos adicionales sobre lo sucedido, aunque de acuerdo con el reporte inicial no hubo ninguna pérdida humana en medio de una situación que pone bajo lupa la seguridad en el municipio y en la estación de gasolina.

Las autoridades tampoco han ofrecido ninguna clase de información oficial sobre este hecho en Cundinamarca, que sirven como clave para darle seguimiento a actos delincuenciales.

¿Qué hacer en caso de un cruce de disparos?

Reaccionar con calma y rapidez ante un cruce de disparos resulta vital para garantizar la supervivencia personal y la de quienes se encuentran en el entorno inmediato durante una situación de violencia armada.

La primera acción recomendada por expertos en seguridad es arrojarse al suelo de inmediato. Debe evitar correr de forma errática, ya que el movimiento atrae la atención y lo expone a proyectiles perdidos.

Buscar protección tras superficies sólidas que puedan detener una bala, como muros de concreto o motores de vehículos. Las puertas de los autos o las paredes de madera no ofrecen una protección real.

Mantenerse alejado de las ventanas y puertas de vidrio. El impacto de un proyectil puede fragmentar el cristal, convirtiéndolo en esquirlas peligrosas que causan heridas severas a las personas que se encuentren cerca.

Si el enfrentamiento ocurre mientras conduce, detener el vehículo suavemente y agacharse bajo el nivel del tablero o el asiento. Evitar salir del auto a menos que pueda alcanzar un edificio seguro rápidamente.

El silencio es su mejor aliado durante estos eventos. Apagar el sonido de su teléfono celular y evitar gritar, ya que esto permite a los atacantes o autoridades identificar su ubicación exacta fácilmente.

Una vez que cesen las detonaciones, no levantarse de inmediato. Los enfrentamientos suelen tener pausas engañosas; esperar a que las autoridades oficiales den una señal clara de seguridad antes de movilizarse.

Seguir todas las instrucciones de la policía con las manos visibles. Las fuerzas de seguridad pueden confundir a civiles con sospechosos si ejecutan movimientos bruscos o intentan correr hacia el área del conflicto.

Finalmente, reportar cualquier información relevante al número de emergencias una vez que esté fuera de peligro. La colaboración ciudadana ayuda a las instituciones a restablecer el orden público de manera mucho más eficiente.

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