La fractura en la familia Uribe tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay ha pasado de ser un asunto privado a un escándalo político de proporciones mayúsculas. Luego de que María Claudia Tarazona, viuda del fallecido congresista, anunciara su respaldo oficial a la precandidatura de Paloma Valencia, su suegro y también candidato, Miguel Uribe Londoño, rompió el silencio con declaraciones explosivas en revista Semana.

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Uribe Londoño no solo cuestionó la decisión de su nuera, sino que acusó directamente al expresidente Álvaro Uribe y a la senadora Valencia de aprovecharse de la situación. “La están usando y la metieron en una cosa a la que ella no pertenece. Creo que Uribe y Paloma enredaron a María Claudia”, aseveró el candidato, sugiriendo que hay una “instrumentalización” del dolor familiar con fines electorales.

El momento más crudo de la entrevista ocurrió cuando Uribe Londoño recordó los supuestos maltratos que su hijo sufrió dentro del Centro Democrático antes de su asesinato. Según su relato, Paloma Valencia lo atacó e insultó en repetidas ocasiones, mientras que el expresidente Uribe no solo fue injusto con él, sino que no fue capaz de defenderlo de los ataques internos.

“Ella no puede estar al lado de ellos dos con lo que le hicieron a Miguel. Mi hijo se murió atormentado por ellos”, sentenció con dolor, añadiendo que le sorprende que Tarazona haya olvidado el sufrimiento que, según él, su esposo padeció dentro del movimiento.

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Pese al respaldo público de la viuda a Valencia, Uribe Londoño fue enfático en que el legado de su hijo no es transferible por una decisión política. “Ella no entregó las banderas porque no podía hacerlo; yo soy el papá y yo tengo sus banderas”, remarcó, asegurando que las llevará “hasta el fin de sus días”.

Finalmente, el candidato confesó que le duele que María Claudia nunca lo haya acompañado públicamente en su campaña, siendo él la persona más cercana al fallecido senador después de su hijo Alejandro. Con estas declaraciones, la interna de la derecha se tiñe de una amargura personal que promete sacudir las encuestas y la relación de los votantes con el uribismo tradicional.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.