La investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha dado un giro definitivo hacia las altas esferas del crimen trasnacional. Nuevos detalles revelados por El Tiempo ponen bajo la lupa a Kendry Téllez Álvarez, conocido en el mundo del hampa como alias ‘Yako’ , quien sería el puente de oro entre los sicarios y la cúpula de la ‘Segunda Marquetalia’.

‘Yako’, un experimentado criminal con condenas previas por secuestro y extorsión, no operaba desde la selva, sino desde la cotidianidad de Bogotá. Según las pesquisas, apenas un mes antes del atentado, el sujeto registró un modesto local de expendio de lácteos y huevos en la localidad de Suba, aportando como dirección un apartamento en un conjunto residencial de la zona, de acuerdo con el informe periodístico. Sigue a PULZO en Discover Fue precisamente en ese entorno urbano donde se habrían ultimado los detalles del ataque. El testimonio clave proviene de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’, otro de los procesados, quien decidió “prender el ventilador”. ‘El Viejo’ relató a la Fiscalía y a la JEP cómo fue contactado por ‘Yako’ para ejecutar el plan.

“Un día me llama Kendry y me dice: ‘Hermano, llegó la hora cero’. Me citó en Suba y me preguntó si todavía estaba dispuesto a trabajar, que ya el compromiso estaba hecho con el ‘Zarco'”, aseguró Pérez Marroquín en sus interrogatorios.

Para la Fiscalía, ‘Yako’ no es un delincuente común, sino el “pagador” y el eslabón directo con alias ‘Zarco Aldinever’, el segundo hombre al mando de la estructura criminal de Iván Márquez. La investigación sugiere que el atentado contra Uribe Turbay no fue un hecho aislado, sino una orden directa de la organización que opera en la frontera con Venezuela.

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El historial de ‘Yako’ es extenso. En 2002, participó en el secuestro del dueño de los almacenes ‘La Piel Roja’ en Bogotá, entregándolo posteriormente a las extintas Farc en el Sumapaz. Irónicamente, mientras planeaba uno de los crímenes más mediáticos del país, ‘Yako’ figuraba como compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), demostrando una alarmante capacidad para camuflarse en la legalidad.

Con estas revelaciones, la Fiscalía ya tiene listas dos nuevas órdenes de captura contra los determinadores del crimen. Hasta el momento, el caso suma nueve detenciones, pero la caída de ‘Yako’ representaría el golpe más contundente a la logística financiera del magnicidio. Mientras tanto, las autoridades intentan establecer si el negocio de lácteos en Suba servía también como fachada para el lavado de activos de la ‘Segunda Marquetalia’ en la capital colombiana.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.