A siete meses de la muerte que sacudió el panorama político del país, María Claudia Tarazona reveló nuevos y delicados detalles sobre los días previos al asesinato de su esposo, el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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En entrevista con Blu Radio, la mujer aseguró que su familia habría sido objeto de seguimientos y vigilancia antes del crimen ocurrido en el sector de Modelia.

Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio tiene que ver con lo ocurrido apenas un día antes del atentado. Tarazona afirmó que personas desconocidas tomaron fotografías a su hijo Alejandro cuando llegaba a su jardín infantil, lo que encendió las alarmas sobre una posible labor de inteligencia previa al asesinato.

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Además, aseguró que la vigilancia no se limitó a ese hecho, sino que también incluyó seguimientos a sus otras hijas. Según relató, sus tres hijas habrían sido seguidas en sus rutinas diarias, tanto en la universidad como en sus respectivos colegios, lo que evidenciaría un patrón sistemático de observación a su núcleo familiar.

Estas revelaciones refuerzan la hipótesis de que el crimen fue cuidadosamente planeado y que los responsables habrían estudiado los movimientos del entorno más cercano del entonces senador.

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Durante la entrevista, Tarazona habló en medio de la emoción sobre los meses posteriores al asesinato, calificándolos como un periodo profundamente difícil.

Explicó que la ausencia de su esposo ha sido un golpe constante y que, con el paso del tiempo, ha comprendido que él estuvo expuesto en distintos escenarios públicos, lo que habría facilitado que los responsables encontraran el momento para atacarlo.

En ese contexto, hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección para que refuerce las medidas de seguridad hacia su familia, ante el temor de posibles nuevos riesgos.

¿Cómo se planeó el asesinato de Miguel Uribe?

Las declaraciones de Tarazona se conocen en paralelo a nuevas versiones dentro del proceso judicial. Según lo indicado por Simeone Pérez Marroquín, el asesinato de Uribe Turbay habría sido planeado y ejecutado por estructuras criminales organizadas.

De acuerdo con ese testimonio, alias ‘Zarco Aldinever’, presuntamente integrante de la Segunda Marquetalia, habría dado la orden del crimen.

En la supuesta estructura también habrían participado alias ‘Yako’, señalado como enlace en Bogotá; alias ‘Chipi’, quien habría estado encargado de planear y reclutar al menor de edad que disparó; y el propio alias ‘Viejo’, quien hizo parte de la planeación.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.