La caída y extradición del capo uruguayo Sebastián Marset (vinculado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia) ha dejado un vacío de poder que hoy desata una guerra sangrienta en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Las autoridades locales están en máxima alerta tras identificar que varias estructuras criminales colombianas son las que protagonizan este violento pulso por el control de las rutas del narcotráfico.

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Uno de los golpes más contundentes se dio en una lujosa hacienda, donde la Policía boliviana interrumpió una “narcofiesta” que duró cuatro días. Allí fue capturado el colombiano Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias ‘Mapaya’, quien es señalado como el jefe máximo de la banda criminal ‘los Espartanos’, que tiene su centro de operaciones en Buenaventura. ‘Mapaya’ era prófugo de la justicia colombiana desde hace tres años.

La violencia no ha dado tregua. Tras la captura de Marset en el sector de Las Palmas, los sicarios respondieron con el asesinato de Yefferson Barreto Sánchez, un colombiano de 31 años acribillado mientras subía a su camioneta en una zona de discotecas.

Pero el rastreo no termina ahí. La inteligencia boliviana capturó recientemente a otro connacional, Elkin Deivi Bravo Omen, señalado de realizar el seguimiento para asesinar a alias ‘Pepa’, el piloto de los narcoaviones de Marset, durante una competencia de rally. En el celular de Bravo se encontraron fotos de las casas y vehículos de la víctima, confirmando su rol como “marcador” de objetivos para la organización que busca suceder al uruguayo.

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La lista de colombianos en la mira de la justicia boliviana crece. Además de los sicarios y jefes de bandas, se indaga la situación de cinco jóvenes señalados de pertenecer al esquema de seguridad personal de Marset: Luis Esteban Restrepo, Kevin Chansi, Sebastián Hernández, Eben Fuentes y Martino Vandel David.

Aunque la cónsul de Colombia en Santa Cruz, Julia Toledo, confirmó que la disputa de bandas es real, aclaró que hasta el momento las autoridades bolivianas no han solicitado formalmente información judicial de los capturados a la oficina diplomática.

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