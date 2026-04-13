La aeronavegación en Sudamérica se viste de luto tras confirmarse un grave accidente aéreo en territorio boliviano. Un avión privado, identificado con la matrícula CP-3243, se precipitó a tierra este lunes tras permanecer cerca de dos horas haciendo maniobras de emergencia sobre la ciudad de Cochabamba.

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El ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, confirmó que el avión —un modelo Citation moderno— había partido desde La Paz con destino a Cochabamba. Sin embargo, apenas 24 minutos después del despegue, la tripulación declaró un estado de emergencia. Según los informes iniciales recogidos por el medio La Razón, el avión entró en un patrón de círculos prolongado con el objetivo de agotar el combustible para intentar un aterrizaje forzoso.

“Lamentamos el accidente de una aeronave particular. Llevaba casi dos horas tratando de terminar su combustible para hacer un aterrizaje forzoso, pero lamentablemente el avión se ha precipitado a tierra”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.

Aunque las causas exactas están bajo investigación, las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a una posible despresurización de la cabina o falta de oxígeno a bordo, lo que habría dificultado las maniobras de la tripulación. El último registro de la aeronave en plataformas de seguimiento como Flightradar24 se dio a las 14:57:57 (hora local), momento en el que perdió altitud de forma estrepitosa.

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Ante la pérdida de contacto con la torre de control, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) desplegó un avión de combate K-8 para intentar localizar las coordenadas exactas del impacto. En este momento, unidades de rescate se movilizan hacia la zona donde se registró la última señal del Citation para dar con el paradero del piloto y el copiloto.

AIRCRAFT CP-3243 GOES MISSING AFTER MID-AIR EMERGENCY IN BOLIVIA An aircraft registered CP-3243 has reportedly crashed after losing contact with air traffic control shortly after its departure from La Paz, Bolivia, earlier today. According to reports, the aircraft entered a… pic.twitter.com/MrqffKS6Q0 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) April 13, 2026

La noticia ha desatado una fuerte conmoción en el sector aeronáutico, dado que se trataba de una aeronave nueva y equipada con tecnología de punta que, pese a los esfuerzos por estabilizarla, terminó en tragedia.

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